津巴布韦总统称卡扎菲与美国大使之死同样不幸

津巴布韦总统穆加贝(Robert Mugabe)周三在联合国大会批评美国、联合国与北约，称利比亚前领导人卡扎菲之死与美国驻利比亚大使史蒂文斯的遇害一样不幸。穆加贝称，联合国安理会去年让自身权力“被滥用”，默许北约军事干预，以致卡扎菲被推翻并死於反对力量手中。