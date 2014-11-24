奥巴马移民新政出台 很多非法移民仍不敢站出来

(本文由路透中文网编译提供)

路透迈阿密11月21日（记者 David Adams） - 无证移民Norma Martinez的两个女儿出生在新泽西，她是2007年从萨尔瓦多非法进入美国。她担忧奥巴马政府新的移民政策改革只会提供短暂的保护，未来新选出的总统可能轻易地改变该政策。

“我不想继续东躲西藏，”34岁的Martinez说道，并称她愿意接受登记、支付罚金，以避免被驱逐出境。

“但是如果他们取消这个移民项目怎么办？那将意味着自动驱逐出境。”她表示自己和同样没有合法身份的丈夫最好继续躲着，直到出现永久的解决方式。

奥巴马周四晚间发表演讲，颁布行政命令允许约440万美国公民和合法永久居民的父母短期内留在美国，不会面临被驱逐出境的风险。他表示，之前国会未能通过移民改革法案，他因此颁布这一行政命令。

随着奥巴马演说的细节传遍美国的移民社区，很多拉美裔非法移民仍存疑虑，他们称可能不值得为白宫提供的短暂好处去冒暴露的风险。

专家们指出，尽管奥巴马“延迟行动”的政令可能为多达500万移民提供短暂的身份，很多缺陷影响其好处。

“这是向正确方向迈出的一步，但离终点还远得很，”资深的移民权益倡导者、Americans for Immigrant Justice负责人Cheryl Little说道。

“延迟行动不意味着移民有了合法地位，这只是暂缓被驱逐出境。”

符合条件的申请者需要主动向移民机构提供所有相关文件，包括在美国的时间、收入来源以及工作地点等。

Pew Hispanic Center的Mark Hugo Lopez指出，在美国非法生活了很多年的移民可能不敢站出来，因为担忧如果短期身份过期，将来会被驱逐出境，以及可能面临大笔罚款和暴露出未支付的医疗账单。

“谁也不知道下一任总统是谁，以及这样的保护是否会被取消。”他说道。

他指出，移民可能也缺乏合适的文件证明其符合条件，站出来可能面临巨大的不确定性。

Migration Policy Institute 8月的报告显示，2012年的一个移民项目向非法移民子女提供短暂保护，预计有120万年轻人符合条件，但只有55%的人申请。

该项目名为Deferred Action for Childhood Arrivals，向儿时非法被带入美国的15-30岁满足条件的年轻人提供两年的工作签证。

奥巴马新的政令是1986年以来保护非法移民力度最大的举措。1986年国会通过法令，允许近300万在美国的非法移民获得居住权以及最终取得美国国籍。

Lopez指出，那个法令也只让36%符合条件的人成为了美国公民。“他们中的很多人忙于工作，而且成本高昂。他们担忧无法通过考试，因为他们不会说英语。”

Pew Hispanic Center 10月底的调查显示，只有26%的拉美裔成年人知道有关奥巴马使用行政命令的争论。那些听说过的人中，38%失望或者愤怒，只有25%感到高兴或非常高兴。

20岁的Christy Gaspar生于迈阿密，父母来自危地马拉，都是合法居民。她表示对六名非法移民的叔叔感到担忧。

“他们不会相信总统说的任何话。他没有履行他的承诺。”Gaspar说道，并指出被奥巴马政府驱逐出境的移民数量创下纪录新高。

Gaspar表示，两周前，联邦移民部门逮捕了她的一个叔叔，同时被捕的还有几个非法移民。

“为他交了保释金后，他获得释放，但一些被捕的人被驱逐出境。”

Gaspar的另一个叔叔Guillermo在美国生活了15年，他有两个孩子在美国出生，但他对奥巴马的声明存有疑虑。“我祈求上帝他（奥巴马）说的是真话……我希望他（奥巴马）帮助我们，但我仍害怕被驱逐出境。”

37岁的无证移民Mary Alfaro来自墨西哥，有两个在美国出生的孩子。她表示奥巴马的决定只是解决了部分问题。

“我们需要的不只是一道行政命令。我们需要一项解决移民问题的法律。这只是个小的胜利，但我们方向正确。”(完)