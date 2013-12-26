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中国财经 | 2013年 12月 26日 星期四 18:16 BJT

中国今年末城镇登记失业率有望控制在4.1%左右--人社部

路透北京12月26日 - 新华社周四援引中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民称，今年城镇登记失业率有望控制在4.1%左右。

尹蔚民并表示，中国明年将有望创造超过1,000万个新增就业机会，并将城镇登记失业率控制在4.6%以下。

人社部此前公布，2013年三季度末，城镇新增就业人数1,066万人，三季度末城镇登记失业率4.04%。城镇登记失业率为自2010年9月底以来首次下降。此前曾连续三年维持在4.1%不变。

他并称，2013年城镇新增就业人数有望达到1,300万人，540万失业人口将重新就业。(完)

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

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