中国今年末城镇登记失业率有望控制在4.1%左右--人社部

路透北京12月26日 - 新华社周四援引中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民称，今年城镇登记失业率有望控制在4.1%左右。

尹蔚民并表示，中国明年将有望创造超过1,000万个新增就业机会，并将城镇登记失业率控制在4.6%以下。

人社部此前公布，2013年三季度末，城镇新增就业人数1,066万人，三季度末城镇登记失业率4.04%。城镇登记失业率为自2010年9月底以来首次下降。此前曾连续三年维持在4.1%不变。