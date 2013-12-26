中国今年末城镇登记失业率有望控制在4.1%左右--人社部

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京12月26日 - 新华社周四援引中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民称，今年城镇登记失业率有望控制在4.1%左右。
尹蔚民并表示，中国明年将有望创造超过1,000万个新增就业机会，并将城镇登记失业率控制在4.6%以下。
人社部此前公布，2013年三季度末，城镇新增就业人数1,066万人，三季度末城镇登记失业率4.04%。城镇登记失业率为自2010年9月底以来首次下降。此前曾连续三年维持在4.1%不变。
他并称，2013年城镇新增就业人数有望达到1,300万人，540万失业人口将重新就业。(完)
(发稿 张胜男; 审校 林高丽)
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路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。