中国华芯投资子公司Unic同意以5.8亿美元收购美国Xcerra

路透纽约4月10日 - 相关公司周一称，一家有中国政府背景的大型半导体投资基金的子公司同意以5.8亿美元现金，收购美国半导体测试公司Xcerra (XCRA.O)。

该交易有待美国外资审议委员会(CFIUS)的批准。CFIUS负责审核可能带来国家安全风险的外国实体的并购交易，过去曾否决过与半导体行业有关的技术交易。

买家是华芯投资管理有限责任公司的子公司Unic Capital Management。华芯投资成立于2014年8月，管理资金规模约为1,387亿元人民币(209亿美元)。

Unic以每股10.25美元现金收购Xcerra。Xcerra股价周一涨7%，收报9.63美元，低于Unic的出价，表明市场对该交易能否完成抱有一些疑虑。

交易料将在年底前完成。

中资企业在寻求并购美国芯片制造商方面面临严格的审查，导致近年来一些交易失败。

位于马萨诸塞州的Xcerra从事半导体和电路板测试设备的设计和生产，不生产半导体。按照合并协议条款，该公司可在接下来的35天寻找其他买家。(完)