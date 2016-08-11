焦点：美国共同基金宠爱“独角兽”激进投资换得满盆回报

路透波士顿/旧金山8月11日 - 一些美国共同基金通过在优步(Uber)、Pinterest等非上市公司的大举押注强化自身的投资绩效，这些公司的估值上升速度要远超过整体股市的上涨幅度。

共同基金业者强调，他们对未上市初创科技公司的投资规模相对较小，不过他们所倚赖的资金来源，是数以百万计美国民众为了养老所做的储蓄。

路透一项针对基金文件和其它数据的分析显示，一些基金采取了更为激进的投资策略，在上述公司的投资持股比例超过了基金资产的5%，在一些案例中获得巨大的估值，从而大幅跑赢指标和同业对手。

共同基金的参与也帮助增加了所谓独角兽企业的数量。那些估值在10亿美元或以上的初创企业通常被称为独角兽企业。

但这些投资都有风险。其中许多都是尚未盈利的新公司。比起公开交易的股票，这些公司也更难定价，且更难出售。

Buckingham Asset Management研究主管Larry Swedroe称，这可能在低迷时期伤及投资者，因为遭遇投资者赎回的基金经理，或许不得不在出售上市公司股票，同时降价处理未上市公司资产。

“出于这个原因，私人公司通常都以很大的折扣交易，”Swedroe称。

但逢市场行情上涨，它们则有助支撑业绩。比如，据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)，对优步和其它未上市公司的押注令Hartford Growth Opportunities Fund(HGORX.O)基金公司在截至10月31的十二个月回报率达12.7%，而其同业的平均回报率为5.2%。

Hartford规模45亿美元，在2015财年业绩报告中，优步被列为贡献度居前的个股，另外并列的个股还有亚马逊(AMZN.O)和Netflix(NFLX.O)。根据Hartford披露的信息，该基金所持优步股权的市值飙升156%至8,250万美元。(图表： tmsnrt.rs/2b05PIu)

基金持仓数据显示，Hartford在尚未IPO公司的持股，占净资产的近6%，而多数其他类似基金的比例则保持在1%以下。Hartford未予置评。

在未上市企业的投资，可以强化基金的相对表现，因为这类投资不在比较的指标指数之内，而有些投资表现已远远超过股市。

富达投资Contrafund在内容分享公司Pinterest持股的估值，比2013年10月初始投资时增长了两倍至4.8亿美元，而标普500指数同期涨幅仅为25%。

富达在一篇声明中表示，这类投资“在少数几只做这种投资的富达基金中，只是很小的仓位。”(图表：tmsnrt.rs/2beUO6y)

长期而言，对于像规模1,090亿美元的Contrafund这种大型基金而言，这些持股对业绩表现的影响可能不像对于小型基金那么明显。(完)