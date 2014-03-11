欧股业绩：意大利裕信银行2013年意外录得140亿欧元巨亏，因作巨额减计

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透米兰3月11日 - 意大利裕信银行(UniCredit) 公布2013年意外录得140亿欧元巨亏，因对收购和坏账作了巨额减计，为在欧洲监管当局银行业压力测试前清理账面。
按资产计意大利最大的银行-裕信银行周二公布全年贷款亏损拨备总计137亿欧元，单单第四季就达到93亿欧元。
裕信银行的业绩显示这是在欧洲央行对银行业体质进行测试前欧元区迄今最大规模的清理资产负债表行动。
“这是令人跌破眼镜的清理行动，”一位不愿具名的银行业分析师表示，“该行第四季就为贷款亏损拨备了93亿欧元，我们原本预估为45亿欧元，而且我们还以为预估高了。”
裕信银行还大幅减计2005年来的收购价值，商誉减计达到90亿欧元。
根据汤森路透调查，分析师原本预计裕信银行2013年净利9.165亿欧元。
1408GMT，裕信银行股价上扬3.2%，在起初下跌后反弹，因该行表示无需进行增资，反而计划将其Fineco线上银行分支分拆上市，并出售坏账管理分支。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选