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债券 | 2014年 3月 11日 星期二 23:15 BJT

欧股业绩：意大利裕信银行2013年意外录得140亿欧元巨亏，因作巨额减计

路透米兰3月11日 - 意大利裕信银行(UniCredit) 公布2013年意外录得140亿欧元巨亏，因对收购和坏账作了巨额减计，为在欧洲监管当局银行业压力测试前清理账面。

按资产计意大利最大的银行-裕信银行周二公布全年贷款亏损拨备总计137亿欧元，单单第四季就达到93亿欧元。

裕信银行的业绩显示这是在欧洲央行对银行业体质进行测试前欧元区迄今最大规模的清理资产负债表行动。

“这是令人跌破眼镜的清理行动，”一位不愿具名的银行业分析师表示，“该行第四季就为贷款亏损拨备了93亿欧元，我们原本预估为45亿欧元，而且我们还以为预估高了。”

裕信银行还大幅减计2005年来的收购价值，商誉减计达到90亿欧元。

根据汤森路透调查，分析师原本预计裕信银行2013年净利9.165亿欧元。

1408GMT，裕信银行股价上扬3.2%，在起初下跌后反弹，因该行表示无需进行增资，反而计划将其Fineco线上银行分支分拆上市，并出售坏账管理分支。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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