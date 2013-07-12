标题新闻：标普下调意大利最大两家银行意大利裕信银行及Intesa Sanpaolo信贷评等

中国金融：推动绿色金融产品创新，加强信息披露防“洗绿”风险--央行副行长
路透北京4月15日 - 据中国证券网周六报导，中国央行副行长陈雨露称，中国绿色金融总体仍处于起步阶段，可支持有条件地方政府设立绿色发展基金，并推动绿色资产证券化（ABS）、碳金融等金融产品，提升融资便利性。
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路透北京4月15日 - 据中国证券网周六报导，中国央行副行长陈雨露称，中国绿色金融总体仍处于起步阶段，可支持有条件地方政府设立绿色发展基金，并推动绿色资产证券化（ABS）、碳金融等金融产品，提升融资便利性。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币