版本:
中国
债券 | 2013年 7月 13日 星期六 01:34 BJT

标题新闻：标普下调意大利最大两家银行意大利裕信银行及Intesa Sanpaolo信贷评等

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐