焦点：意大利裕信银行开始140亿美元售股筹资计划 然市场环境动荡

图为位于米兰的裕信银行总部资料图片。 REUTERS/Alessandro Garofalo

路透米兰2月6日 - 意大利银行股周一下跌，拖累了裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)开始进行的售股计划。该行希望筹集130亿欧元(140亿美元)以便在资产清理后充实资本。

严重衰退后留下的不良贷款令意大利银行业难以应付，因而展开筹资或资本重整，意大利政府试图稳定信心。

裕信银行在售股计划开始后股价相对坚挺，但尾盘收跌6.9%报12.21欧元，当日整体意大利银行股指数.FTIT8300跌4.7%。

本次售股规模为2010年以来欧洲企业最大一宗，购股权价格CRDI.MI_r.MI收低18.85%，交易员称其走势与股票同步，并无投机套利的迹象。

交易员表示，不想行使认股权的股东倾向于在公司售股的最初几天抛出手中股份。

然而，意大利与德国10年期公债利差周一触及200个基点的2014年10月中以来高位，加剧了股价下跌。

公债利差扩大归因于投资者对欧洲的前途更加不确定。此前法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在周末宣称，若她赢得总统选举，将带领法国脱离欧元区。

UBI(UBI.MI)大跌5.5%，Banco BPM(BAMI.MI)下挫5.9%，Intesa Sanpaolo (ISP.MI)亦下滑2.4%。

裕信银行上周表示，2016年料亏损118亿欧元，归因于主要来自贷款减计的一次性支出。该行准备根据12月制定的重组计划剥离177亿欧元不良贷款。

裕信在去年7月聘请法国投资银行家Jean Pierre Mustier担任执行长，并制定了改善资本状况的计划。裕信银行是按资产规模排名第一的意大利银行业者。

**寻找投资人**

不行使认股权的股东面临逾70%的稀释。裕信银行周五称，尚无持股至少3%的股东承诺买进这次增发股份。

裕信银行的最大股东是美国投资公司Capital Research and Management Company，持股6.7%；其后是阿布扎比的主权财富基金Aabar和资产管理公司贝莱德(BLK.N)，持股均为5%左右。

消息人士在1月11日对路透称，Aabar将买进裕信银行的售股，以维持其持股比例。但一位消息人士上周表示，不应将此看作是理所当然的。

裕信银行以每股8.09欧元，为每五股普通股或储蓄股(savings shares)发行13股新股，相当于折价38%，不包括认购权。

这次售股到3月10日结束，届时部分高风险债券将支付票息，裕信银行的资本比率若无改善，将无力支付。这是裕信银行自2012年以来第二次售股，当时该行售股筹资75亿欧元。(完)