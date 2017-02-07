焦点：意大利裕信银行开始140亿美元售股筹资计划 然市场环境动荡

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透米兰2月6日 - 意大利银行股周一下跌，拖累了裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)开始进行的售股计划。该行希望筹集130亿欧元(140亿美元)以便在资产清理后充实资本。
严重衰退后留下的不良贷款令意大利银行业难以应付，因而展开筹资或资本重整，意大利政府试图稳定信心。
裕信银行在售股计划开始后股价相对坚挺，但尾盘收跌6.9%报12.21欧元，当日整体意大利银行股指数.FTIT8300跌4.7%。
本次售股规模为2010年以来欧洲企业最大一宗，购股权价格CRDI.MI_r.MI收低18.85%，交易员称其走势与股票同步，并无投机套利的迹象。
交易员表示，不想行使认股权的股东倾向于在公司售股的最初几天抛出手中股份。
然而，意大利与德国10年期公债利差周一触及200个基点的2014年10月中以来高位，加剧了股价下跌。
公债利差扩大归因于投资者对欧洲的前途更加不确定。此前法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)在周末宣称，若她赢得总统选举，将带领法国脱离欧元区。
UBI(UBI.MI)大跌5.5%，Banco BPM(BAMI.MI)下挫5.9%，Intesa Sanpaolo (ISP.MI)亦下滑2.4%。
裕信银行上周表示，2016年料亏损118亿欧元，归因于主要来自贷款减计的一次性支出。该行准备根据12月制定的重组计划剥离177亿欧元不良贷款。
裕信在去年7月聘请法国投资银行家Jean Pierre Mustier担任执行长，并制定了改善资本状况的计划。裕信银行是按资产规模排名第一的意大利银行业者。
**寻找投资人**
不行使认股权的股东面临逾70%的稀释。裕信银行周五称，尚无持股至少3%的股东承诺买进这次增发股份。
裕信银行的最大股东是美国投资公司Capital Research and Management Company，持股6.7%；其后是阿布扎比的主权财富基金Aabar和资产管理公司贝莱德(BLK.N)，持股均为5%左右。
消息人士在1月11日对路透称，Aabar将买进裕信银行的售股，以维持其持股比例。但一位消息人士上周表示，不应将此看作是理所当然的。
裕信银行以每股8.09欧元，为每五股普通股或储蓄股(savings shares)发行13股新股，相当于折价38%，不包括认购权。
这次售股到3月10日结束，届时部分高风险债券将支付票息，裕信银行的资本比率若无改善，将无力支付。这是裕信银行自2012年以来第二次售股，当时该行售股筹资75亿欧元。(完)
(编译 郑茵/徐文焰/侯雪苹；审校 许娜/张涛)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。