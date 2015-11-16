独家：中国紫光集团计划五年内豪掷470亿美元 欲成芯片业老三

路透北京/香港11月16日 - 中国清华紫光集团董事长赵卫国周一称，未来五年公司将投资3,000亿人民币(470亿美元)，以期成为全球第三大芯片厂商。

赵卫国在接受路透采访时表示，紫光集团正在与一家美国的芯片产业相关公司进行谈判。紫光集团由中国著名学府清华大学控股。

赵卫国还表示，该项交易最早或在本月末敲定，不过他拒绝透露相关细节，称不太可能收购多数股权，因这对美国政府来说过于“敏感”。

他表示，如果不成为行业前三，则很难在芯片业拓展业务。他还援引了媒体有关中国芯片年进口额超过了原油进口额的报导。

赵卫国称，未来五年很关键，市场很广阔。

目前美国高通(QCOM.O)占据全球芯片行业老三的位置，位居前两位的分别是英特尔(INTC.O)和三星电子(005930.KS)。其中英特尔的市值达到1,515亿美元。

紫光集团的计划投资额几乎相当于英特尔去年500亿美元的芯片营收，并可能改变NAND芯片业的格局。经历了多年的竞争淘汰之后，目前该行业最大的五家厂商控制者全球NAND市场逾90%的份额。

中国政府大力鼓励通过并购活动壮大国内芯片产业，并将此作为战略要务之一。清华紫光集团的投资决定正是在这一背景下做出的。

中国急切地希望摆脱对国外半导体的依赖，因其力争打造能够与其他先进军队媲美的以数字化武装的现代化武装力量。

另外出于对国外网络间谍的担心，中国政府还赋予了国内半导体、伺服器(服务器)和网络设备行业的战略重要性。

过去两年中，清华紫光集团斥资逾94亿美元在国内外进行并购和投资，包括收购美国数据存储公司Western Digital Corp (WDC.O)以及台湾力成科技股份有限公司(6239.TW)的股份。

今年8月，该集团向美国巨头芯片制造企业美光(Micron Technology) (MU.O)发出230亿美元非正式收购要约，但被后者以可能危害国家安全为由拒绝。

尽管收购美光失败，但交易本身凸显了清华紫光集团对扩大NAND芯片业务版图的重视。NAND芯片用于在移动设备上存储音乐、图片和其他数据。

据研究公司IHS Technology的数据，去年全球芯片市场总值3,550亿美元。

**无生产DRAM芯片的计划**

赵卫国表示，紫光集团正在与一家“世界级的芯片巨擘”就在中国合作成立一家新芯片生产厂进行谈判。此举有望帮助紫光集团获得生产存储芯片所需的知识产权。紫光集团去年的营收约为123亿元人民币。

这家投资规模将为900亿元人民币的生产厂将帮助满足迅速增长的NAND存储芯片需求。

赵卫国表示，公司目前没有生产DRAM芯片的计划。DRAM是指主要用于个人电脑中的动态随机存取记忆体。

“我们必须一步一步来。”

紫光集团也搁置了投资台湾科技公司的计划，因存在监管障碍。之前紫光曾同意收购台湾力成股份，并对更多跨海峡两岸的交易表现出兴趣。

行业分析师之前预计，紫光集团将在台湾进行进一步的投资，这令台湾方面担心，其芯片行业将成为大陆政府打造世界级芯片生产商计划的牺牲品。

“法规不允许这么做，因此(和台湾企业)磋商有什么意义呢？”赵卫国说，并称紫光集团正专注于在美国投资。

全球存储芯片市场图表：link.reuters.com/zep25w (完)