紫光集团称若台湾法令允许 愿促旗下公司与联发科合并--媒体

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透台北11月2日 - 中国大陆紫光集团董事长赵伟国周日接受台湾本地媒体专访时表示，若台湾的法令能够开放两岸半导体业合作，则可创造双赢，紫光集团愿促进旗下公司与台湾的半导体大厂--联发科(2454.TW)合并。
〞若台湾法令愿意开放，我愿意马上和联发科董座蔡明介见面，促成紫光旗下展讯、锐迪科与联发科合并，携手超越高通(QCOM.O)。〞本地经济日报援引赵伟国表示。
对此消息，本地媒体寻求联发科但其未正面回应，但联发科部对此相当重视，今日将正式对外发表回应。
紫光集团和台湾芯片封装测试业者力成(6239.TW)周五宣布，清华紫光将以6亿美元买下力成25%股权，成为力成最大股东。
赵伟国接受本地的工商时报和经济日报专访。他强调，台湾在半导体法规限制多，他先前在北京提出的看法，主要是希望两岸能在〞对等〞的前提下，携手进军半导体市场。
本地媒体引述赵伟国指出，全球化经营趋势是企业所有决策追求获利，与红色供应链议题及政治色彩完全无关。紫光是以经营企业、发展产业的角度思考两岸半导体业合作，追求创造彼此最大利益，〞但求所有、不求所在〞，也就是在乎的是企业的所有权，不求企业在不在大陆。
赵伟国也认为，台湾官方对两岸半导体合作设限，一味希望台湾业者留在台湾，是〞但求所在、不求所有〞的作法，〞不利人也不利己〞。反观美国是IC设计业最强的国家，却完全采取与台湾官方背道而驰的作法。(完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。