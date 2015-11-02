紫光集团称若台湾法令允许 愿促旗下公司与联发科合并--媒体

路透台北11月2日 - 中国大陆紫光集团董事长赵伟国周日接受台湾本地媒体专访时表示，若台湾的法令能够开放两岸半导体业合作，则可创造双赢，紫光集团愿促进旗下公司与台湾的半导体大厂--联发科(2454.TW)合并。

〞若台湾法令愿意开放，我愿意马上和联发科董座蔡明介见面，促成紫光旗下展讯、锐迪科与联发科合并，携手超越高通(QCOM.O)。〞本地经济日报援引赵伟国表示。

对此消息，本地媒体寻求联发科但其未正面回应，但联发科部对此相当重视，今日将正式对外发表回应。

紫光集团和台湾芯片封装测试业者力成(6239.TW)周五宣布，清华紫光将以6亿美元买下力成25%股权，成为力成最大股东。

赵伟国接受本地的工商时报和经济日报专访。他强调，台湾在半导体法规限制多，他先前在北京提出的看法，主要是希望两岸能在〞对等〞的前提下，携手进军半导体市场。

本地媒体引述赵伟国指出，全球化经营趋势是企业所有决策追求获利，与红色供应链议题及政治色彩完全无关。紫光是以经营企业、发展产业的角度思考两岸半导体业合作，追求创造彼此最大利益，〞但求所有、不求所在〞，也就是在乎的是企业的所有权，不求企业在不在大陆。

赵伟国也认为，台湾官方对两岸半导体合作设限，一味希望台湾业者留在台湾，是〞但求所在、不求所有〞的作法，〞不利人也不利己〞。反观美国是IC设计业最强的国家，却完全采取与台湾官方背道而驰的作法。(完)