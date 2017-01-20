紫光集团投资约300亿美元建南京半导体项目 主打存储芯片

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
紫光集团称，该半导体项目一期投资100亿美元，月产芯片10万片，项目的成功落户，将有力地支撑中国在主流存储器领域的跨越式发展。
除上述芯片项目外，紫光集团还将投资约300亿元建设配套IC国际城，包含科技园、设计封装产业基地、国际学校、商业设施、国际人才公寓等综合配套设施，由紫光集团旗下紫光云数科技有限公司为主体。
紫光云数是紫光集团“从芯到云”战略的重要构成，将与新华三集团联合打造新IT运营体系，为城市云、行业云、产业升级等信息经济提供咨询、投资、建设、运营端到端解决方案，带动百亿云服务产业发展。
紫光集团是国内最大的芯片设计公司，去年紫光吸收合并长江存储，从而间接控股国内存储芯片大厂武汉新芯。武汉新芯拥有12英寸集成电路技术研发与生产制造能力。
紫光集团2015年曾提出要约收购美国存储芯片大厂美光科技(MU.O)，但该交易最终没有成功。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
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