台湾矽品称与紫光集团终止策略联盟及认股案

路透台北4月28日 - 台湾大型封测公司--矽品(2325.TW)周四称，终止先前与中国紫光集团策略联盟及认股协议契约。

矽品称，〞...与紫光签署终止协议书，由双方合意终止前述认股协议书以及策略联盟契约。〞

为反制另一家台湾半导体封测大厂--日月光(2311.TW)的并购，矽品引进中国紫光的资金。

矽品去年底时表示，将与中国紫光集团策略联盟，紫光将认购矽品私募股权金额达568亿台币，持有矽品增资后股权的24.9%，并取得一席董事。

矽品周四小跌0.1%，报49.95台币。(完)