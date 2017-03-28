紫光集团获国开行1,000亿元融资 国家产业基金有意投资500亿

路透上海3月28日 - 近期在全球半导体领域深入布局的中国紫光集团周二与国家开发银行、国家集成电路产业投资基金管理人华芯投资分别签署协议，在“十三五”（2016-2020年）期间，两家金融机构将给予紫光集团共计1,500亿元人民币的投融资支持。

紫光集团官方网站显示，至2020年，国家开发银行将为紫光集团提供各类金融产品及服务，意向支持紫光集团融资总量1,000亿元；作为国家集成电路产业投资基金唯一管理机构，华芯投资拟对紫光集团意向投资不超过500亿元，重点支持紫光集团发展集成电路相关业务板块。

紫光集团称，此次国开行、华芯投资和紫光集团的签约，以产融结合的模式进一步促进中国集成电路产业资源的集中与整合，精准有力地推动产业加速发展。紫光集团将充分发挥龙头企业的产业引领作用，积极促进产业链向上下游协同发展，不断增强企业国际竞争能力和盈利水平，促进国内集成电路产业做大做强。

紫光集团致力于自主芯片的全产业链布局和市场化突破。近年来，凭借自主创新与国际合作的双轮驱动战略，紫光集团完成从“芯”到“云”的产业架构，在移动通信芯片领域跻身世界前三位，并相继在武汉、南京等地投入巨资建设先进存储器和半导体制造基地，例如该集团计划投资2,600亿元在南京建设半导体产业基地及研发总部项目，其中约300亿美元投向存储芯片项目。（完）