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中国财经 | 2017年 3月 30日 星期四 16:34 BJT

中国清华紫光集团称从没参与东芝芯片业务竞标

路透香港3月30日 - 中国清华紫光集团周四称，该公司从没参与日本东芝(6502.T)半导体业务竞标。

紫光集团在其网站的声明指出，近日有媒体传出清华紫光报名投标东芝半导体业务出售等消息，集团对此郑重声明，“有关内容纯属市场传言，完全没有事实依据，集团从未参与投标及相关事宜。”

东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售该事业多数权益、甚至是全数权益铺平道路。东芝期望至少能从中筹得90亿美元，而公司已表示，芯片事业估值约在180亿美元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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