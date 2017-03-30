中国清华紫光集团称从没参与东芝芯片业务竞标

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透香港3月30日 - 中国清华紫光集团周四称，该公司从没参与日本东芝(6502.T)半导体业务竞标。
紫光集团在其网站的声明指出，近日有媒体传出清华紫光报名投标东芝半导体业务出售等消息，集团对此郑重声明，“有关内容纯属市场传言，完全没有事实依据，集团从未参与投标及相关事宜。”
东芝股东周四批准了对旗下NAND快闪记忆体(闪存)业务的拆分计划，为出售该事业多数权益、甚至是全数权益铺平道路。东芝期望至少能从中筹得90亿美元，而公司已表示，芯片事业估值约在180亿美元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。