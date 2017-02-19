卡夫提出以1430亿美元收购联合利华 但后者认为价格过低

路透伦敦2月17日 - 美国食品公司卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)意外提出以1,430亿美元收购联合利华(ULVR.L)，以打造一家全球性的消费品巨头，不过该提议周五被联合利华断然拒绝。

据汤森路透数据，如果合并成功，将成为史上第三大并购案，也是对英国公司的最大一笔收购。

交易将把两家公司旗下的一些全球知名品牌汇聚在一起，从牙膏到冰淇淋不一而足。交易还可将卡夫在美国的优势与联合利华在欧亚的优势结合起来。

全球包装食品产业面临增长放缓、新品牌竞争、发达市场通缩以及消费者对健康更加在意等问题的挑战。

虽然卡夫表示期待与联合利华洽谈详细条款，但后者表示，在财务和战略上没有好处的情况下，缺乏进行谈判的理由。

消息人士匿名表示，卡夫本周稍早接洽了联合利华。

消息人士并称，卡夫还提出合并后的公司将保留三个总部，分别在美国、英国和荷兰。消息人士称，卡夫预期合并后的新公司资本充足，所发行债券将获得投资级别评级。

根据英国并购法规，卡夫需要最晚在3月17日向联合利华发出最终报价。

收购的消息曝出后，联合利华股价蹿升至纪录高位，最终收涨15%，但不到卡夫提出的每股50美元收购价。该消息提振整个板块股价上涨。

联合利华表示，卡夫的出价包括每股30.23美元现金(以美元支付)，以及一股联合利华股票换取0.222股合并后公司股票，相当于较联合利华周四收盘价溢价18%。

“我们认为卡夫如果想要改变结果，可能需要大幅提高报价，”RBC资本市场分析师David Palmer在研报中说。

卡夫亨氏股价在纽约市场交易中涨逾10%，并帮助推升纳斯达克指数触及纪录高位。