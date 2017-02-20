焦点：卡夫放弃收购联合利华 外界猜测其或另寻目标

2月17日，纽约证交所内屏幕上显示的联合利华的企业标识。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约2月19日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)(KHC.O)周日表示，撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)(ULVR.L)的提议，引发对卡夫是否转为关注其它目标的猜测。

卡夫意外提出以1,430亿美元收购联合利华，以打造一家全球性的消费品巨头，不过该提议周五被联合利华断然拒绝。

据要求匿名的消息人士透露，卡夫之所以取消收购提议，是认为在与联合利华接洽后不久收购案就被公开披露，使其很难磋商达成交易。

其中一位人士称，卡夫没有料到会有来自联合利华的阻力；并表示，谈判过程中提到的一些主要担忧包括英国政府可能进行的审查，以及两家公司在企业文化和商业模式方面的差异。

“卡夫亨氏的收购意向仍处非常初级的阶段就被公之于众，”该公司发言人Michael Mullen发表声明称，“我们原本打算进行善意收购，但显然联合利华并不希望进行交易。最好的做法就是在初期阶段就抽身离开，这样双方都能关注各自的价值增长计划。”

卡夫被迫于周五公开披露对联合利华的收购出价，以符合英国的并购法规。此前在股票交易员之间流传着该公司正与联合利华接洽的说法。

根据英国的并购法规，卡夫公开撤回出价后，在六个月内将不得重启与联合利华的并购谈判。

双方在简要声明中，并未详细说明终止商谈的具体原因。

根据汤森路透数据，如果交易成功，将是历史上规模第三大的并购交易，也是对英国企业迄今最大手笔的并购案。合并后的实体营收总额将达820亿美元。

金融时报报道称，英国首相特雷莎·梅指示政府高官对该交易展开调查，以确认其是否对英国的经济利益构成威胁。

**卡夫仍求购若渴？**

协议磋商破裂引发分析师和投资者揣测，卡夫是否可能试图收购另一家大型消费品公司，作为备用计划。

“我们认为宣布这一消息，在必要时是一种提醒，让人记得卡夫可能在短期内追求大型并购案的兴趣、能力和承诺，”巴克莱分析师Andrew Lazar在研究报告中表示。

Sanford Bernstein分析师Ali Dibadj表示，卡夫对联合利华的出价，表明该公司有意愿在其传统专注领域--食品之外进行大手笔收购。

他指称，Colgate-Palmolive(CL.N)是潜在收购目标之一，并称其股价周五因卡夫相中联合利华的消息而跳升逾4%。

然而一名行业银行人士表示，与联合利华的磋商破裂意味着，市场长久以来猜测可能作为卡夫收购目标的一些食品企业，像是亿滋(MDLZ.O)仍是明摆着的收购对象。该人士因未获授权对媒体发言而不愿具名。(完)