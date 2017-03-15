联合利华CEO敦促英政府在企业并购方面提供“平等竞争环境”

路透伦敦3月14日 - 联合利华(Unilever)(ULVR.L)不久前刚刚拒绝了卡夫亨氏(Kraft Heinz) (KHC.O)提出的1,430亿美元主动收购提议，执行长Paul Polman称英国政府应确保给收购目标企业提供平等的竞争环境。

“我们并不是说要保护；我们说的是当出现这样的情况，涉及到国家重要企业时，应有公平的竞争环境，”Polman周二对路透称。

英国并购规定的一个重要内容是，一旦有人对一家公司表达收购意向后，买家只有28天提出正式报价，否则六个月内不得再次提出收购。在这28天中，目标公司会受到政府的企业并购专家组的密切监督。

联合利华在英国和荷兰设有双总部，其表示目标公司应有更长时间进行自我保护。该公司希望英国能够调整收购法规，顾及到股东以外的利益相关方，仿照其他国家的作法。

例如，荷兰油漆和涂料企业阿克苏诺贝尔(AKZO.AS)上周拒绝了规模更大的美国同业PPG工业(PPG.N)的210亿欧元(220亿美元)收购报价，称收购不符合股东、客户和雇员的利益。

英国政府的企业、能源和工业战略部(Department for Business, Energy & Industrial Strategy)发言人称，并购在推动投资、企业成长以及保持英国商业竞争力方面发挥着非常重要的作用。

“我们希望英国成为全球最佳的投资和经营地点。这意味着要在国内外为英国企业创造繁荣和增长的条件，”该发言人在电邮中称。(完)