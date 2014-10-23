联合利华财报不如人意 中国营收大降两成

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦10月23日 - 联合利华(Unilever)(ULVR.L)周四公布的季度营收增幅创下近五年来新低，受欧洲市场持续不振、中国等新兴市场放缓的冲击。
联合利华公布第三季基础营收成长2.1%，而根据公司调查，这低于分析师平均预估的成长3.7%。
当季销售量则仅成长0.3%，而分析师预估为成长1.8%，前两季增幅则都达到1.9%。
联合利华执行长Paul Polman在声明稿中指出，“宏观经济状况持续对消费者构成压力。”
联合利华有超过五成营收来自新兴市场，而新兴市场第三季营收则是成长5.6%，很大程度是因为调高产品价格，出货量仅成长0.9%。
中国市场下滑程度尤其严重，零售商降低库存水准以因应景气放缓，导致联合利华当地基础营收大降20%。
RBC Capital Markets分析师James Edwardes Jone表示，“我们原本以为联合利华已万事俱备，但这一季表现不佳。”他称与一年前艰困状况相比表现疲弱，公司积极管控预期，先前已一再对放缓提出警告，而股票估值相对偏低。
“估值仍旧相对偏低，但就所呈现的证据来看，这是有原因的，”他补充说。RBC给予联合利华“表现与同业一致”的评等。
0816GMT，联合利华在伦敦挂牌股价下跌2.3%至24.75英镑。(完)
(编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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