独家：联合利华同味滋康深入磋商出售旗下品牌-消息人士

路透纽约5月21日 - 据知情人士透露，英国联合利华(ULVR.L) (UNc.AS)正就以超过20亿美元出售旗下意粉酱品牌乐谷(Ragu)与日本调味品生产商味滋康集团(Mizkan)展开深入磋商。

这位知情人士称，在乐谷品牌的竞购中，味滋康集团的开出的条件优于其他多家食品企业，其中包括荷美尔食品公司(Hormel Foods)(HRL.N)。味滋康自称为全球最大的米醋生产商。

这位知情人士谨慎表示，磋商仍在进行中，联合利华和味滋康尚未签署协议。由于此事尚未公开，这位消息人士要求不具名。

记者未能立即联系到联合利华和味滋康的代表对此置评。

联合利华4月宣布对其北美意粉酱业务进行战略评估，该业务包括市场领导品牌乐谷和陷于困境的品牌Slim Fast，后者在其最大市场的销售骤降。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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