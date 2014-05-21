独家：联合利华同味滋康深入磋商出售旗下品牌-消息人士

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约5月21日 - 据知情人士透露，英国联合利华(ULVR.L) (UNc.AS)正就以超过20亿美元出售旗下意粉酱品牌乐谷(Ragu)与日本调味品生产商味滋康集团(Mizkan)展开深入磋商。
这位知情人士称，在乐谷品牌的竞购中，味滋康集团的开出的条件优于其他多家食品企业，其中包括荷美尔食品公司(Hormel Foods)(HRL.N)。味滋康自称为全球最大的米醋生产商。
这位知情人士谨慎表示，磋商仍在进行中，联合利华和味滋康尚未签署协议。由于此事尚未公开，这位消息人士要求不具名。
记者未能立即联系到联合利华和味滋康的代表对此置评。
联合利华4月宣布对其北美意粉酱业务进行战略评估，该业务包括市场领导品牌乐谷和陷于困境的品牌Slim Fast，后者在其最大市场的销售骤降。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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