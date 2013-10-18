银联搭建面对企业的网络理财平台 光大保德信率先搭伙（更新版）

* 银联搭建面对企业的互联网金融理财平台

* 光大保德信率先在平台上推基金产品

* 该平台为中小商户提供现金管理工具

* 雅戈尔增持银联商务股权，股价涨停

（新增公司人士评论和细节）

路透上海10月18日 - 中国阿里巴巴与天弘基金合作的余额宝产品成功，激励其他机构更多尝试互联网金融。中国银联商务公司周五宣布，创新性地搭建面对企业的网络金融理财平台，帮助其合作商户更好管理其短期闲置资产，其首个合作伙伴是光大保德信基金管理公司。

银联商务公司旗下“天天富”互联网金融理财平台，将面向银联商务的230万合作商户，根据其客户不同需求打造短期闲置资金的理财创新方案，例如定点赎回、定期赎回或定额赎回。

“据我们调查，半数以上商户会保留一定的短期闲置资金，以应对日常开支，这主要是存活期存款，所以我们感觉他们对现金管理工具有着巨大需求。”银联商务创新部产品经理韦新指出。

他说，这些中小商户的资金规模往往在50-100万元人民币，他们的闲余资金具有日均流入规模不大、闲置周期较短的特点，无法享受银行的普通对公理财服务。银联打造这个网络平台，向商户推荐低风险的货币基金，基金收益远高于活期存款，而且收益不需缴税。银联商务的业务亦可借此由传统的银行卡收单向互联网金融拓展。

此次光大保德信基金公司在这个平台率先推出其货币基金--光大货币，2012年收益率达3.81%，是银行活期利率的近11倍。未来天天富平台将会引入更多基金公司不同类型的产品。

光大保德信基金副总经理张驰表示，目前平台上的货币基金申赎时间仍是T+1（隔天），此次合作各方正在研究推动T+0的申购方案，将选择在合适时机推出。

借助与支付宝的合作，天弘基金这家小型基金公司一下子拥有了1,600万客户；而光大保德信与银联的合作，亦让其有机会拓展更多小微企业客户。而国内基金公司的传统客户群包括保险等机构客户、个人投资者，中小企业恰好是一个空白。

6月，阿里巴巴旗下支付宝与天弘基金开始联手推出主要针对个人闲钱投资的“余额宝”产品，将支付宝余额转成货币基金，并享有数倍于活期存款的利息。短短三个多月内，该产品规模已超过五百亿元人民币，成为中国最大规模的基金。

自余额宝持续火爆以来，各路资金开始竞相进入。8月初，腾讯(0700.HK)旗下微信平台和财付通联手华夏基金，推出对接华夏现金增利货币基金的“活期通”；苏宁云商(002024.SZ)旗下的易付宝获得基金销售支付结算牌照后，亦将联合基金公司推出现金理财产品；百度(BIDU.O)也将联合华夏基金推出类似的现金理财产品。

凑巧的是，雅戈尔(600177.SS)周五公告，其出资3.4亿元，受让关联企业雅弘投资持有银联商务4.04%的股权，使其持股达到9.09%。此番增持，让雅戈尔的互联网金融基因更加明显一点。雅戈尔周五开盘后即封住涨停，报9.22元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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