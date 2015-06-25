中国人出境游消费首选银联卡支付 目的地近程为主--银联报告

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月25日 - 银行卡组织--中国银联最新报告称，银联卡支付已成为中国游客出境消费首选，银联卡境外交易笔数增速超过交易金额增速，持卡人更频繁地使用银联卡；国人出境游仍以近程目的地为主，排名前两位的分别是香港和澳门，而亚洲则占洲际市场之首，其次是欧洲。
银联国际发布的“2015暑期出境游趋势”报告显示，出境游也发生诸多微妙变化，如从团游向自由行转变，从线下门店转为线上预订；出境游消费也从购物为主转变为购物与度假休闲并重，越来越多游客喜欢在日常百货、超市、特色小吃等场所消费。
根据中国国家旅游局数据，2014年出境旅游消费1,150亿美元，同比增长超过20%。中国游客出境游呈现规模大、频率高、目的地分散、消费行为理性等新特点。
银联称，暑期是出境游旺季，主要为海岛避暑游、主题公园亲子游、游学游等类型，长线旅游更受青睐。与家人出游，普遍更看重旅程舒适度，对交通、酒店等要求较高。带长辈、幼儿的持卡人偏爱娱乐休闲，带青少年出行则更注重寓教于乐。银联也推出多项优惠活动促进持卡人消费。
目前，银联卡境外受理网络已延伸到150个国家和地区，基本覆盖中国游客常到的旅游目的地，持卡人不仅可在购物中心、品牌商店、酒店等场所使用银联卡，也有越来越多超市、餐饮、文化休闲、出租车等日常消费领域能用银联卡支付。
中国银联稍早数据显示，2015年一季度，银联卡全球交易总额达到11.8万亿元人民币（约合1.9万亿美元）。这意味着，在发卡量连续多年超过VISA之后，中国银联首次在交易总额上超过VISA，成为全球最大的银行卡清算组织。（完）
(发稿 王蕾；审校 张喜良)
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