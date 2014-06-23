银联商务力推天天富T＋0产品 加速小微商户资金周转

防止金融腐败必须管住关键权力 加大问责力度--新华时评
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海6月23日 - 中国银行卡组织中国银联控股的支付服务机构银联商务公司周一宣布，今年1月底推出的“天天富”T＋0产品，通过大力推广，正被越来越多的小微商家接受，小微商户可借此提高资金周转效率。
银联商务新闻稿称，在五个月内，“天天富”T+0的合作商户已达3,700多户，累计交易金额超过15亿元人民币，日均交易金额超过1,000万元。
“天天富”T+0是银联商务提供的POS刷卡交易资金当日到账服务。一般情况下，商户用POS机受理持卡人刷卡消费交易的资金，需下一工作日（T＋1）才能结算到帐。而对于一天可能多次进货出货、资金额度不大但流转频繁的小微商户来说，能即时收到现款无疑多了生意上挪腾的空间。不过商户选择T＋0服务，需支付相应的垫资成本。
新闻稿指出，目前“天天富”T+0已支持在工行(601398.SS)、农行 (601288.SS)、建行(601939.SS)、兴业(601166.SS)、交行(601328.SS)等全国性银行开户的结算户，陆续将有更多受理银行上线。
针对近300万服务商户，银联商务的天天富金融平台已推出多款特色化产品，例如以POS收单流水为基础的天天富POS贷和天天富联名信用卡等融资类产品，以及针对闲置资金的天天富理财业务。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。
路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。