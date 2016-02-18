银联云闪付上线苹果支付服务 私密性成线下支付致胜法宝

2016年2月17日，北京一家苹果专卖店，工作人员向记者展示如何使用Apple Pay服务时，桌上摆放着银联和Apple Pay的标识牌。 REUTERS/Damir Sagolj

路透北京2月18日 - 中国银联和苹果公司(AAPL.O)周四联合发布称，银联云闪付正式开通支持Apple Pay服务。当日起，银联的云闪付平台旗下又多了一种新兴支付技术；而Apple Pay可以借助银联支持云闪付技术的商户终端，接入中国几百万商户，提供线下非接触支付服务。

银联新闻稿指出，中国境内持卡人可将其银联卡添加到iPhone、Apple Watch以及iPad上，通过银联云闪付线下商户及线上APP支付。目前，国内已有近20家主要商业银行支持此项服务。

“银联云闪付正式开通支持Apple Pay服务，使得云闪付产品系列更加丰富的；银联致力推动联合产业各方为数亿银联卡持卡人提供安全、便捷的移动支付体验。”中国银联助理总裁胡莹表示。

此外，另有银联人士表示，云闪付品牌下面纳入了苹果支付，未来也会有基于其他软硬件的支付方式。

银联云闪付作为银联移动支付新品牌，涵盖NFC等各类支付创新技术应用，可实现手机等移动设备的线下非接触支付，同时也支持远程在线支付。

针对此次Apple Pay支付服务的亮点，Apple Pay副总裁Jennifer Bailey指出，安全和私密性是Apple Pay的核心；用户绑定银行卡后，银行卡的号码不会存在苹果设备和云端存储器上；客户使用其支付的信息不会被苹果看到。

另有一位苹果公司人士表示，消费者的支付信息都存储在本地，不会上传到云端，苹果自身也无法访问，交易设备都可以不连接网络；此外，而苹果支付服务不会向用户单独收取费用。

基于极强私密性、便捷性的苹果支付也得到许多银行的追捧，周四已有多家银行宣布正式支持Apple Pay。中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)称，作为Apple Pay首批支持银行，将与Apple Pay一起向持卡人提供更加简单、安全、私密的支付方式。

对于Apple Pay在国内市场的前景，一位银联产品部门负责人称，“和国外不同的是，中国市场的移动支付用户习惯已经培养起来了，用户教育成本比较低。”而苹果公司员工介绍Apple Pay在美国上线后的一年里使用商户的数量也暴增了10倍。

华泰证券首席金融分析师罗毅表示，相比互联网企业的二维码支付，银联NFC方案在数据保密性、技术安全性、操作快捷性、产业生态系统方面都略胜一筹，再附加Apple Pay首创的指纹识别，有望重新赢得市场地位，催化NFC生态体系成型。

**关注银行诉求**

一位银行业人士认为，当前在线下支付拥有一定份额的微信支付、支付宝等是一个封闭体系，相比之下，银联云闪付是和苹果、银行一起合作的开放平台。

“银联是开放平台，帮助产业参与各方诸如银行、苹果等，为其提供基础技术能力。”银联产品负责人指出。

对此，Jennifer Bailey也指出，和其他支付供应商不同，Apple Pay和中国的银行的金融机构进行合作。

此次，银联联手苹果Apple Pay的提供支付服务的一个亮点就是开放平台；而整个支付过程中的数据都有银行自己获得持有。

东方证券银行业首席分析师王剑表示，对于用户来讲，Apple Pay的比扫码支付要方便；再加上苹果手机较高的普及率和市场认可度，前景比较看好；而对于银行来说，Apple Pay的本质仍然是银行卡支付，银行账户支付的意义，主要是为了把账户和交易留存银行账户体系内。

东方证券报告介绍，与银行账户体系相对立的是第三方支付公司的虚拟账户体系；虚拟账户是用户开在支付公司的账户，并在里面存放资金，支付公司再把资金存到开在银行的账户里。

一位业内人士指出，银行目前诉求核心除了提供支付服务外，希望把客户引导进自己的移动APP上来，其对激活APP的兴趣要强过激活客户用卡的兴趣，银行需要对用户的综合经营。

对此一个例证是，招商银行称，即日起至4月30日，用Apple Pay成功绑定招行信用卡，即可在该行“掌上生活”App领取99积分。

中国银联新闻稿显示，目前已开通Apple Pay 业务的银行有中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国农业银行（贷）(601288.SS)、中国银行(601988.SS)、中国建设银行(601939.SS)、(0939.HK)、邮政储蓄银行（借）、中信银行(601998.SS)、民生银行(600016.SS)、招商银行(600036.SS)、兴业银行(601166.SS)、广发银行、浦发银行(600000.SS)、上海银行。

此外，将于近期开通上线此项业务的银行有交通银行(601328.SS)、光大银行(601818.SS)、华夏银行(600015.SS)、平安银行(000001.SZ)、北京银行(601169.SS)、宁波银行(002142.SZ)和广州银行。（完）