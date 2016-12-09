中国银联称内地银行卡海外取现额度未变

路透上海12月9日 - 中国银联周五表示，有关内地银行卡海外取现限额的政策没有改变，此前有报导称银联计划限制银联卡持有人在澳门的取现额度。

周四有报导称，做为中国政府打击资金非法外流的一部分，银联将降低在澳门的取现额度，导致博彩股大跌。

中国银联在发给路透的电子邮件声明中称，内地发行的银行卡在海外的取现额度仍为每日10,000元人民币(1,449.42美元)，每年为10万元。(完)