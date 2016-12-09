中国银联称内地银行卡海外取现额度未变

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月9日 - 中国银联周五表示，有关内地银行卡海外取现限额的政策没有改变，此前有报导称银联计划限制银联卡持有人在澳门的取现额度。
周四有报导称，做为中国政府打击资金非法外流的一部分，银联将降低在澳门的取现额度，导致博彩股大跌。
中国银联在发给路透的电子邮件声明中称，内地发行的银行卡在海外的取现额度仍为每日10,000元人民币(1,449.42美元)，每年为10万元。(完)
(翻译 张荻； 审校 高琦)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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