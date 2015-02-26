今年春节银联卡跨行交易同比增速提高 境外交易增近五成

路透北京2月26日 - 银行卡组织--中国银联发布最新交易数据显示，2015年春节期间（2月18日-24日），银联卡跨行交易总金额和交易总笔数同去年春节相比增速分别提高至16%和26%，其中银联卡境外交易笔数同比增近50%。

银联报告表示，今年春节，银联卡跨行交易总金额达到2,381亿元人民币，交易总笔数2.7亿笔；而银联卡境外交易笔数快速增长，体现持卡人在境外更频繁地使用银联卡消费。

“境外用卡方面，在韩国、台湾、美国等多个银联卡受理环境好、专属优惠多的市场，银联卡交易量高速增长；同时，受多国货币贬值因素影响，日本、俄罗斯和欧洲等也成为羊年春节的热门出境游目的地。”报告称。

报告显示，春节期间，通过银联移动与互联网平台交易额同比增长85%；同时，七天长假旅游出行火爆，旅行社、大型景区售票商户交易额同比增88%，航空、铁路和公路客运类购票交易总额则增长58%。

此外，春节前一周，境内银联卡跨行交易总金额和总笔数均创历史新高，单日交易金额和笔数峰值分别达到2,129亿元和9,446万笔。过年返乡与旅游错峰出行叠加，节前刷卡消费在交通行业增长尤为明显，航空、铁路和公路客运类购票交易额同比增95%，加油类则增长62%。而由于年前取款需求旺盛，全国跨行取款单日最高超过300亿元，较平日增长200%。

人民币兑美元即期周四随中间价微反弹，但开盘即离跌停位不到十个点子，指向今日走势呈“死水微澜”。交易员称，春节后信用卡还款与利用在离岸价差的套利盘共同驱动购汇，但众多中资大行结汇令跌停位久攻不破。

中国国家外汇管理局此前公布银行结售汇数据显示，今年1月，银行结售汇逆差规模504亿元人民币；其中，银行代客结售汇逆差规模扩至714亿元人民币。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。