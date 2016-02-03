银联称刷卡投香港保险单笔限额 市场料防资本流失再添一招

路透北京2月3日 - 市场热传境内居民以银联卡大额在香港刷卡买保险无金额上限的灰色地带近日将被“封堵”，中国银联周三声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进行规范。

内地居民近年来已成为香港保险公司业务增长的主要来源之一，尤其在去年4-7月股灾，“8.11小汇改”之后人民币贬值预期强烈，不少内地人来港以银联刷卡购买美元、港元保单，藉此绕过外汇管制中每年最多兑换5万美元的上限。市场普遍认为，银联束紧保险刷卡单笔上限亦是监管层开始着手封堵借香港保险这一内地资金外流渠道。

中国银联周三回复路透查询称，“保险一直属于境外限制类商户类别，经调查我们发现部分商户未使用对应行业类别的限制类商户类别码（MCC），因此要求收单机构对MCC的标识和使用进行规范...而其他支持个人旅游消费类支出的商户均不受影响。”

香港保诚及友邦保险公司从业人员周三称，目前政策对内地客户购买大额的投资类型保险略有负面影响，但每笔5,000美元上限实际影响有限，且每日刷卡额度暂未设有上限，客户可分多次、多卡刷卡缴付保费。

“目前内地赴港买保险客户，还可以多次刷银联卡，但我们内部已建议及早规划续保缴费，尤其是单多单大的，以后缴费会越来越难。”友邦一位保险区域经理称。

在岸人民币兑美元去年至今已累计贬6.4%。一位主攻内地保险客户的外资保险经纪称，去年四季度内地人购买美元及港元保单总量，按季飙近三成，现时香港内地客源业务较多的为保诚(2378.HK)、友邦(1299.HK)、宏利(0945.HK)、安盛等。据悉，除保险条款更好的危疾险外，内地客亦属意储蓄险及万用寿险等产品。

香港保监处尚未公布四季度香港保费数据，去年首三季向内地访客发出的保单，新造保费为211亿港元，占整体近22%，2011年有关比率仅有9%。

中国大型投行--中金公司近日发布研报称，预计2015年中国资本流出总量约6,680亿美元，四季度流出规模或达2,320亿美元。资本流出的原因包括直接投资净流入的放缓、短期投资的逆转以及出口商结汇意愿的下降等。

该研报并称，中国外汇储备1月份可能下降1,000亿美元左右。在当前形势下，中国亟需采取谨慎而又果断的政策应对。（完）