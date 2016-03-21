银联与华为达成Huawei Pay合作 云闪付盟友扩容

路透上海3月21日 - 继与苹果的Apple Pay(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的Samsung Pay合作后，中国银联周一宣布，其与国内知名本土手机生产商华为公司达成Huawei Pay的合作，这将进一步扩展银联云闪付品牌的用户覆盖面。

据公司新闻稿，中国银联与华为公司合作后，银联卡持卡人将可在拥有Huawei Pay功能的手机上，安全的管理和使用银联卡。今后，华为手机用户在移动设备上可使用银联卡进行验证并激活完成“空中发卡”，即可享受银联“云闪付”的线下非接支付和线上远程支付两项主要支付功能。 银联执行副总裁柴洪峰表示，银联移动支付新品牌“云闪付”自推出以来，得到商业银行、手机厂商、监管机构等产业各方的关注与支持，并正在吸引越来越多的消费者体验使用。此次与华为合作，将通过标杆效应促进更多国产手机厂商参与移动支付产业的发展。

银联云闪付作为银联移动支付新品牌，涵盖NFC等各类支付创新技术应用，可实现手机等移动设备的线下非接触支付，同时也支持远程在线支付。（完）