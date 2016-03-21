银联与华为达成Huawei Pay合作 云闪付盟友扩容

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月21日 - 继与苹果的Apple Pay(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)的Samsung Pay合作后，中国银联周一宣布，其与国内知名本土手机生产商华为公司达成Huawei Pay的合作，这将进一步扩展银联云闪付品牌的用户覆盖面。
据公司新闻稿，中国银联与华为公司合作后，银联卡持卡人将可在拥有Huawei Pay功能的手机上，安全的管理和使用银联卡。今后，华为手机用户在移动设备上可使用银联卡进行验证并激活完成“空中发卡”，即可享受银联“云闪付”的线下非接支付和线上远程支付两项主要支付功能。 银联执行副总裁柴洪峰表示，银联移动支付新品牌“云闪付”自推出以来，得到商业银行、手机厂商、监管机构等产业各方的关注与支持，并正在吸引越来越多的消费者体验使用。此次与华为合作，将通过标杆效应促进更多国产手机厂商参与移动支付产业的发展。
银联云闪付作为银联移动支付新品牌，涵盖NFC等各类支付创新技术应用，可实现手机等移动设备的线下非接触支付，同时也支持远程在线支付。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)