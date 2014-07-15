银联国际启动全球40个核心商圈优惠计划

路透上海7月15日 - 中国银联旗下银联国际周二启动全球40个核心商圈优惠计划，以折扣优惠及私人购物体验等，吸引更多持卡人在境外用银联卡消费，从而更精细地建设海外用卡环境，进一步缩小银联与其竞争对手万事达(MA.N)和Visa(V.N)的距离。

据银联国际营销和品牌部总经理徐美娟周二介绍，此次推出的40大核心商圈，分布在近20个国家和地区，包括30家知名购物中心、1,000多家优质商户等。至今年底前，银联卡持卡人不仅可继续享受免占交易金额1%-2%的货币转换费，还将享受高达10%的折扣优惠。

她说，上述的折扣优惠一部分来自银联的补贴或资源互换，还有一些来自商户的主动补贴。另外，有14个商圈还为高端持卡人提供美颜体验、私人购物服务、专属贵宾休息区等专享服务。

这次参与的40个核心商圈包括香港尖沙咀与铜锣湾商圈、台北101商圈、日本银座商圈、纽约第五大道、迪拜购物中心等，并吸引DFS免税集团、东京松屋银座百货、韩国乐天免税店、巴黎春天百货、欧洲Chic Outlet集团九大折扣村等知名购物中心参与。

据世界旅游组织数据，去年中国出境游9,730万人次，境外消费达1,020亿美元，继续成为全球第一大出境游市场，购物、餐饮及酒店等为中国游客的主要海外支出项目，因此境外消费已成为中国银联近年来主要的一个增长极。

徐美娟还表示，经过对持卡人海外消费数据的整理，银联国际已确定了数个营销推广平台计划，包括前期推出的全球60大机场免税店优惠活动和本次的核心商圈推广，今年底公司还将推出针对全球20大旅游地的大型营销活动。

中国银联是全球发卡数量最多的银行卡组织，发卡量达43亿张；去年全球交易量为32.3万亿元人民币，交易规模列全球第二。不过，业内人士表示，银联目前在品牌影响力、全球用卡环境等方面与万事达等竞争对手仍有一定距离。

银联国际负责运营国际业务，目前中国境外140多个国家和地区已有超过1,200万家商户、110多万台自动取款机（ATM）接受银联卡刷卡消费或提取现金。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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