银联在全球80大机场免税店推优惠计划 丰富全球特惠体系

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透上海3月23日 - 随着中国出境游客人数快速增长，中国本土银行卡组织--中国银联旗下银联国际近日携手全球16家大型免税集团，在全球80大机场免税店推出优惠计划，银联持卡人可享受5%以上优惠，从而令银联的全球特惠体系进一步扩容。
公司新闻稿显示，相对去年推出的60大机场免税店特惠计划，今年银联覆盖范围更广，全球客流量排名前20的17家机场参与活动。不仅包括香港国际机场、新加坡樟宜机场及伦敦希斯罗机场等大型机场，还包括俄罗斯、意大利、南非等新兴旅游目的地机场。
银联国际首席品牌官董力说，“中国已成为世界第二大旅游输出国，银联正结合自由行、深度游的旅游趋势，持续丰富持卡人全球特惠体系，而机场免税店是众多游客出行途中必不可少的购物场所。”
根据国家旅游局2月底发布的报告显示，羊年春节，中国出境游人数首次超过国内跨省游，占出游人数比例60%以上。
随着中国出境游客规模的快速增长，境外支付需求亦在同步上升。银联国际去年起针对中国出境游客常见消费场所，例如机场免税店、核心商圈及旅游胜地推出一系列特惠计划，希望能从VISA(V.N)、万事达(MA.N)等传统国际卡组织那里争得更多市场份额。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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