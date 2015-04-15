银联国际未来积极拓展跨境网上支付 航空领域为一大突破口

路透上海4月15日 - 在积极扩大全球线下收单机构版图的同时，中国本土银行卡组织--中国银联旗下银联国际把拓展跨境网上支付和移动支付作为未来业务重点，航空领域则是一大突破口。

银联国际周三宣布，与亚洲最大低价航空公司亚航集团(AIRA.KL)签约，亚航所有网站及航班、旗下连锁酒店等将实现银联卡的受理。目前，银联卡持卡人可在亚航网站用人民币订票，还能在线预订亚航旗下连锁酒店Tune Hotel，未来双方将推动亚航旗下预付费卡公司Tune Money发行银联卡。

“在全球支付产业日新月异、支付需求日趋多元化的背景下，银联国际非常重视跨境网上业务、移动支付等创新领域，航空则是我们在网上业务所着力的行业之一。”银联国际首席合作官李荣源指出。

目前银联卡可在十余家国际航空公司官网上购票，包括阿联酋航空、德国汉莎航空(LHAG.DE)、美国航空(AAL.O)、美国联合航空(UAL.N)等。同时，港龙航空、国泰航空(0293.HK)、韩亚航空(020560.KS)、新加坡航空(SIAL.SI)等航空公司的班机，还开通了银联卡机上购物服务。

银联卡持卡人目前可在境外一千多万家网上商户直接购物，商户业务包括零售、在线旅游预订、学费缴纳、航空预订等，例如美国亚马逊(AMZN.O)和eBay(EBAY.O)，日本乐天等。

银联国际在全球的受理网络已拓展到150个国家和地区，而且在40个国家和地区发行了约4,000万张银联卡。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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