银联国际与数码通首推手机声波支付服务

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月7日 - 中国银联国际与香港电信运营商数码通(0315.HK)宣布，在全球首次为银联卡持卡人推出手机声波支付服务；数码通周四发布名为“Kiss”的手机钱包，港澳地区消费者可用Kiss钱包绑定银联信用卡，并享受这一全新的支付体验。
银联新闻稿称，消费者使用Kiss钱包的声波支付功能时，用手机对准商户的Kiss终端机进行连接，手机会播放一段类似“咻咻咻”的超声波，Kiss终端识别后即可完成支付，交易凭据也将自动发送到用户手机的客户端。
声波支付有两个特点：一是声波支付适用任何型号的智能手机，全面支持苹果IOS系统和安卓系统；二是从客户体验上看，声波支付相比扫码过程更便捷、安全，且不受Wifi或通信网络的限制。
新闻稿称，数码通将银联卡作为Kiss钱包唯一绑定的银行卡。Kiss钱包已得到数码通大股东新鸿基集团的大力支持，新鸿基旗下拥有众多大型购物商场，所以也会协助推动在铜锣湾、尖沙咀、旺角等一批商场率先实现Kiss钱包的受理。
目前港澳地区已发行2,000多万张银联卡。基于当地完善的受理环境和丰富的产品体系，港澳也成为银联创新业务的“试验田”，小额非接触支付业务、商户人民币清算业务等都是在香港首推。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。