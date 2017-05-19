银联商务收购日本收单机构Merchant Support 海外扩张启航

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透上海5月19日 - 亚太最大收单机构--银联商务有限公司旗下子公司银联商务国际控股有限公司，周四正式签约收购日本Merchant Support株式会社及其旗下子公司全部股权，这是自银联商务2002年成立以来迄今为止在海外的第一笔收购活动。
据公司新闻稿，通过此次收购，不仅有助于进一步扩大银联卡境外受理的相关业务，让中国人在日本刷卡消费更便利，还将发挥其境内综合支付服务经验，在互联网金融、大数据、O2O营销等新兴领域的成功经验，尤其是领跑于国际的一系列移动支付产品，继续延续并进一步加强与当地银联卡收单机构合作，让带着“中国”烙印的综合支付服务迈出国门。
Merchant Support株式会社成立于2007年，主要提供日本地区的收单代理及信用卡早期结算服务。新闻稿未披露本次收购的财务细节。
新闻稿指出，随着中国第三方支付市场的高速发展，银联商务近年来借势互联网、移动互联网的技术发展，以“支付+”为核心在移动支付、互联网金融、大数据、O2O营销、智能POS终端等新兴领域攻城略地。
银联商务是中国银联控股的，专门从事银行卡受理市场建设和提供综合支付服务的机构，已连续三年蝉联尼尔森“亚太地区收单机构排行榜”榜首。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。