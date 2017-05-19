银联商务收购日本收单机构Merchant Support 海外扩张启航

路透上海5月19日 - 亚太最大收单机构--银联商务有限公司旗下子公司银联商务国际控股有限公司，周四正式签约收购日本Merchant Support株式会社及其旗下子公司全部股权，这是自银联商务2002年成立以来迄今为止在海外的第一笔收购活动。

据公司新闻稿，通过此次收购，不仅有助于进一步扩大银联卡境外受理的相关业务，让中国人在日本刷卡消费更便利，还将发挥其境内综合支付服务经验，在互联网金融、大数据、O2O营销等新兴领域的成功经验，尤其是领跑于国际的一系列移动支付产品，继续延续并进一步加强与当地银联卡收单机构合作，让带着“中国”烙印的综合支付服务迈出国门。

Merchant Support株式会社成立于2007年，主要提供日本地区的收单代理及信用卡早期结算服务。新闻稿未披露本次收购的财务细节。

新闻稿指出，随着中国第三方支付市场的高速发展，银联商务近年来借势互联网、移动互联网的技术发展，以“支付+”为核心在移动支付、互联网金融、大数据、O2O营销、智能POS终端等新兴领域攻城略地。

银联商务是中国银联控股的，专门从事银行卡受理市场建设和提供综合支付服务的机构，已连续三年蝉联尼尔森“亚太地区收单机构排行榜”榜首。（完）