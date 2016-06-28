银联移动支付品牌云闪付落地韩国 为其境外市场首站

路透上海6月28日 - 在积极拓展银联卡全球受理网络的同时，中国银联亦在推动其移动支付品牌--云闪付走出境外，周一稍晚银联国际宣布与韩国BC卡公司合作，在韩国发行银联HCE云闪付产品，韩国成为云闪付落地境外市场的第一站。

银联已是韩国第一外卡品牌，当地市场份额超越Visa(V.N)和万事达(MA.N)等国际银行卡组织。此次，银联选择韩国作为其移动支付品牌境外拓展的首个市场，亦是看重银联在当地影响力及中韩两国经贸和人员往来日益密切的趋势。

据银联提供资料，其已在韩国累计发行超过1,900万张银联卡。今年前五个月，韩国所发银联卡在中国境内的交易量同比增长45%，银联卡已成为韩国人在中国的重要支付工具。

中国银联董事长葛华勇在新闻会上表示，“此次业务进展是银联在全球范围布局和推广云闪付产品的重要一步，具有里程碑式的意义。”

他说，此次合作，首先实现了韩国市场银联卡发卡业务的技术升级；其次为银联云闪付从中国逐步走向境外积累经验，也为更多合作机构加入这一创新产品的推广起到示范作用；三是通过在境外落地更多银联创新产品和服务，为当地居民来到中国提供更便利、灵活的支付体验。

云闪付目前可实现手机等移动设备的线下非接支付，也支持远程在线支付。云闪付除了HCE产品，亦可支持苹果(AAPL.O)Apple Pay、三星电子(005930.KS)Sumsang Pay以及华为公司Huawei Pay等，其中HCE适合大多安卓(Android)手机。

移动支付已是全球支付领域的新兴趋势，各大银行卡组织都在推动各自的移动支付品牌，例如Visa推出Visa payWave、万事达卡推出PayPass及美国运通(AXP.N)的ExpressPay。（完）