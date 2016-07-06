专访：银联国际以移动支付抢占境外市场份额 年内将推广至东南亚--CEO

2013年12月5日，在北京拍摄的银行卡上的银联标识。 REUTERS/Barry Huang

作者 林琦

路透上海7月6日 - 在银联国际对境外业务的布局中，除了传统的建立受理网络和境外发卡外，移动支付正成为其拓展境外市场业务的“新式武器”，近期已率先在韩国发行云闪付，今年内还将在东南亚等地推广。

银联国际首席执行官蔡剑波周三在接受路透专访时还透露，公司还与东南亚数个国家联手，以银联标准设计基于移动终端的创新支付产品，争取年内能够推出。

“在东南亚我们的优势区域，开展云闪付业务技术条件已基本成熟。”他说，下一步银联国际还会继续在香港、东南亚和澳大利亚等地推广云闪付业务。

银联云闪付目前已可实现手机等移动设备的线下非接支付，也支持远程在线支付，除了HCE产品，亦可支持苹果(AAPL.O)Apple Pay、三星电子(005930.KS)Sumsang Pay以及华为公司Huawei Pay等。6月底，银联国际宣布与韩国BC卡公司合作，在韩国发行银联HCE云闪付产品，韩国成为云闪付落地境外市场的第一站。

基于NFC（近距离无线通讯技术）的云闪付产品，其技术体系相对成熟。全球各大银行卡组织都在推动各自的移动支付品牌，例如Visa(V.N)推出Visa payWave、万事达(MA.N)推出PayPass及美国运通(AXP.N)的ExpressPay。

蔡剑波说，按中国央行要求，去年1月起境内所有新发行的银行卡须是芯片卡，商户端相关改造也日趋完善，因此国内推广闪付的技术准备较为充分。而美国的芯片迁移进展相对缓慢，使得万事达和Visa在推广其移动支付产品时，亦受到掣肘。

他还透露，拟在东南亚一些地区设计和推出一些移动支付创新产品，将方便用户在高速公路收费站、加油站、超市便利店、停车场等地使用。

“若在这些场景实现了，银联卡产品就能变成他们生活的一部分，...现在就要比谁的速度快，谁占的场景多。”蔡剑波称。

在境外移动支付领域，银联的竞争对手不仅仅是万事达和Visa等国际卡组织，还有阿里巴巴(BABA.N)关联企业支付宝和腾讯(0700.HK)的微信支付。支付宝提出的目标是今年底其接入的海外商户数能超过50万，而目前银联的境外商户已经超过1,800万户。

“通过二维码支付的技术，客户体验不错。这对我们有压力。但我们不排斥竞争，未来应是依靠市场各方努力，提升客户支付体验。”他说，“我们更关注的，是支付的便利性和安全性，并形成线上线下的良好支付体验。”

当前，二维码支付并非国际标准，境外拓展时需要当地监管部门的认证，而NFC已是国际标准，在境外普及性更高。

据银联网站介绍，中国银联是中国银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系统，实现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。中国银联已与境内外数百家机构展开广泛合作，银联网络遍布中国城乡，并已延伸至亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等160个国家和地区。 （完）