银联国际与巴基斯坦国民银行合作 五年在巴将发卡350万张

路透上海9月22日 - 中国银联国际与巴基斯坦最大商业银行之一的国民银行周四宣布，双方将密切合作，未来五年在巴基斯坦发行350万张银联卡，支持中巴两国经贸合作和人员往来的支付需求。

银联国际新闻稿称，双方未来五年将在巴大规模发行银联借记卡和银联预付卡，这些卡片可以在全球160个国家和地区的银联网络使用，且全部支持网上支付功能；同时，双方还计划在年内开通国民银行旗下所有1,000多台ATM受理银联卡，持续拓展银联卡在巴基斯坦的使用渠道。

随着“一带一路”战略实施和“中巴经济走廊”建设，中国和巴基斯坦在交通基础设施、农业、贸易、金融等领域合作密切。目前，银联卡已可在巴基斯坦70%自动柜员机（ATM）和95%的POS终端使用，多家当地机构累计发行了超过270万张银联卡。

中国银联董事长葛华勇表示，“一带一路”战略实施带动巴基斯坦的银联卡业务取得实质性进展，银联卡受理范围快速扩大，满足了到访和本地银联卡持卡人的支付需求；业务本地化进程明显，今年上半年，巴基斯坦发行的银联卡交易金额呈数倍增长。

在“一带一路”涉及的60多个国家和地区，已有近50个国家和地区可以使用银联卡。其中，哈萨克斯坦近七成ATM和逾五成商户受理银联卡，俄罗斯有超过30万家商户和4万多台ATM可以使用银联卡；同时，俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦、乌兹别克斯坦等国的银联卡发卡数量快速增长。（完）