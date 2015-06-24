一季度银联卡交易额约1.9万亿美元 成全球最大银行卡组织--报载

路透北京6月24日 - 中国银联最新数据显示，2015年一季度，银联卡全球交易总额达到11.8万亿元人民币（约合1.9万亿美元）。这意味着，在发卡量连续多年超过VISA之后，中国银联首次在交易总额上超过VISA，成为全球最大的银行卡清算组织。

人民日报海外版周三报道称，根据全球最大支付公司VISA同期财务数据，今年一季度VISA交易总额为1.75万亿美元。

目前银联卡已可在境外150个国家和地区使用，全球受理商户数超过2,600万户、ATM 180万台。全球发行银联卡超过50亿张，其中境外40个国家和地区发行了银联卡。

中国银行卡清算市场准入规则今年4月份落地。国务院发文称，6月1日起，对银行卡清算机构实施准入管理，并全面放开境内企业法人和境外机构进入国内银行卡清算业务市场。(完)

(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

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