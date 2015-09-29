银联卡境外取现设年度限额 每卡每年累计取现不超10万元人民币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月29日 - 中国银联相关人士周二表示，根据国家外汇管理局最新要求，为进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，中国境内发行的银联人民币卡在境外提取现金，除每卡每日不超过等值1万元人民币的上限外，增设年度限额，每卡每年累计取现不超10万元。
相关人士还指出，今年10月1日至12月31日期间，每卡累计境外取现不得超过等值5万元人民币。
他表示，银联卡已可在境外150多个国家和地区使用，在主要旅游目的地，受理银联卡的商户涵盖游客常去的商场、宾馆、景点，及超市、餐饮等日常消费类商户。银联卡持卡人在境外如有大额消费需求，可直接刷银联卡支付，没有必要大额取现。
一般而言，境外取现成本较高，国内发卡银行会收取一定比例的手续费。不过近年来国内一些银行推出借记卡境外取现免手续费的优惠，这给那些希望将国内资金转移到境外的人带来一个新的通道，因为境外取现不涉及目前国内居民每人每年购汇不超过5万美元的限制。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。