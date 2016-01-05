元旦假期银联卡交易额同比增26.2% 境外交易增长明显--银联

路透北京1月5日 - 中国银联周一稍晚公布元旦假期银联网络交易数据称，今年元旦假日期间，银联网络交易金额和笔数同比分别增长26.2%和16.4%；其中，银联卡在境外线下交易笔数同比增长近20%。

银联发布报告显示，交易金额和笔数分别达到3,486.4亿元人民币和2.5亿笔；元旦当天的银联网络交易笔数超过9,000万笔，交易金额超过1,200亿元，均创下历年元旦之最。

银联指出，境外交易数据显示，港澳、日本、新加坡、泰国等周边地区吸引境内游客较多；此外，“一带一路”沿线上，哈萨克斯坦、巴基斯坦及东欧地区的旅游市场，在元旦期间使用银联卡的交易量也较快增长。

在境内消费结构上，银联数据显示，今年元旦假期，购物类消费占比总消费额接近六成，同比增幅为25%；其中，家电类商户交易金额同比增长22.6%，笔均交易金额略有下降，反映出更多消费者选择添置小型家电。

银联数据并显示，元旦假期，餐饮类商户银联卡消费金额同比增长约11%，高于日常周末交易水平；自助出行游客在加油和景区购票方面用卡交易增长明显，同比分别增长45.2%和12.6%。

中国11月社会消费品零售总额同比增11.2%，高于路透调查预估中值11.1%及上月前值11%，继续稳步增长。而中国国家外汇管理局年前公布，11月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差358亿美元，而服务贸易逆差156亿美元，较上月扩大。（完）