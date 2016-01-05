元旦假期银联卡交易额同比增26.2% 境外交易增长明显--银联

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月5日 - 中国银联周一稍晚公布元旦假期银联网络交易数据称，今年元旦假日期间，银联网络交易金额和笔数同比分别增长26.2%和16.4%；其中，银联卡在境外线下交易笔数同比增长近20%。
银联发布报告显示，交易金额和笔数分别达到3,486.4亿元人民币和2.5亿笔；元旦当天的银联网络交易笔数超过9,000万笔，交易金额超过1,200亿元，均创下历年元旦之最。
银联指出，境外交易数据显示，港澳、日本、新加坡、泰国等周边地区吸引境内游客较多；此外，“一带一路”沿线上，哈萨克斯坦、巴基斯坦及东欧地区的旅游市场，在元旦期间使用银联卡的交易量也较快增长。
在境内消费结构上，银联数据显示，今年元旦假期，购物类消费占比总消费额接近六成，同比增幅为25%；其中，家电类商户交易金额同比增长22.6%，笔均交易金额略有下降，反映出更多消费者选择添置小型家电。
银联数据并显示，元旦假期，餐饮类商户银联卡消费金额同比增长约11%，高于日常周末交易水平；自助出行游客在加油和景区购票方面用卡交易增长明显，同比分别增长45.2%和12.6%。
中国11月社会消费品零售总额同比增11.2%，高于路透调查预估中值11.1%及上月前值11%，继续稳步增长。而中国国家外汇管理局年前公布，11月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差358亿美元，而服务贸易逆差156亿美元，较上月扩大。（完）
(发稿 李贺; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)