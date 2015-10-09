国庆长假期间银联跨行交易额同比增25% 旅游消费增长最明显

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海10月9日 - 中国银联周四稍晚公布国庆长假期间(10月1日至7日）的银联卡消费数据，银联卡跨行交易总金额达到6,469亿元人民币，交易总笔数超过5亿笔，同比分别增长25.4%和19.5%。
从各行业消费数据来看，“十一”期间购物类消费金额最高，但旅游出行相关行业增长则最为明显。“十一”期间公路、铁路和航空类刷卡消费交易金额合计同比增长70%，其中公路增幅最高为179%，与自驾出行密切相关的加油类消费同比增长33%。全国旅行社和景区售票的刷卡交易金额则同比增长41%。
国庆假期，刷卡购物金额占日常消费之首，总量突破1,000亿元，同比增长30%，其中超市、大型家电和日用百货贡献较多，金额分别同比增长65%、36%和12%。
国庆期间，银联卡境外线下交易金额同比增长17%。以日本、韩国、泰国为代表的短途出境游目的地最受中国游客青睐，同时因中秋、国庆“拼假”效应，加上欧美地区的银联卡受理环境日益完善，法国、意大利等欧洲主要国家的交易量也较大幅度增长。
数据还显示，假期中，境外日用百货、超市、餐饮等场所的银联卡交易量显着增长，一定程度上体现出银联网络的优化和服务能力的提升，较好满足了中国游客在境外体验本地生活的支付需求。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。