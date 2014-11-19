银联国际首次推全球热门旅游点特惠计划 优化用卡体验

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月19日 - 在中国对外放开境内银行卡清算市场后，本土银行卡组织--中国银联旗下银联国际仍在积极拓展海外市场，周三起启动全球20个旅游城市和10大海岛的银联持卡人特惠计划，这是银联首次将特惠计划扩展到海外的旅游休闲领域。
中国已成为全球最大的出境游客源市场。以中国消费者为主要持卡人的中国银联，正透过不断推出各种类型的特惠计划，以优化海外用卡体验和用卡环境，进一步缩小银联与其竞争对手万事达(MA.N)和Visa(V.N)的距离。
此前银联国际已相继推出全球60大机场和全球40大核心商圈的特惠活动。而此次特惠活动涵盖了这30个旅游目的地的酒店、餐饮、景点、文化娱乐及周边购物等多类场所，在2月底前，刷银联卡消费，持卡人可享受最高10-15%的折扣。
中国游客的热点旅游城市，如香港、曼谷、新加坡、曼谷、、吉隆坡、巴黎、悉尼、伦敦、纽约、旧金山等以及济州岛、巴厘岛、马尔代夫等海岛，均列入本次特惠计划。
银联国际是中国银联负责运营国际业务的子公司，目前其受理网络已延伸到140多个国家和地区，在超过30个国家和地区发行了银联卡。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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