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中国财经 | 2016年 2月 15日 星期一 08:51 BJT

春节假期银联交易额同比增长31% 全国共接待游客超3亿人次

路透北京2月15日 - 新华社周日援引中国银联发布数据称，今年春节期间银联网络交易再创新高，交易总金额达到3,121亿元人民币，较去年同期增长31%。

“节日购物、团圆聚餐和旅游出行成为刷卡消费主力，”银联数据显示，春节期间日常类刷卡消费超过1,000亿元，其中超市、大型家电专卖和百货合计占比过半，三类商家刷卡交易额分别同比增长41%、22%和13%。

旅游出行交易数据显示，春节期间公路、铁路客运和航空售票类银联卡消费交易金额合计同比增长42%，与自驾出游相关的加油类交易金额同比增长39%，全国大型景区售票刷卡交易金额增长40%。

新华社同日并援引国家旅游局数据称，春节假日期间全国共接待游客3.02亿人次，同比增长15.6%；实现旅游收入3,651亿元，按可比口径增长16.3%。

交通运输部数据显示，春节假日期间全国旅客发送量达4亿人次，同比增长6.7%；重点监测的京沪高速等10条高速公路，日均断面交通量达3.22万辆，比去年同期上升12%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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