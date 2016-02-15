春节假期银联交易额同比增长31% 全国共接待游客超3亿人次

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月15日 - 新华社周日援引中国银联发布数据称，今年春节期间银联网络交易再创新高，交易总金额达到3,121亿元人民币，较去年同期增长31%。
“节日购物、团圆聚餐和旅游出行成为刷卡消费主力，”银联数据显示，春节期间日常类刷卡消费超过1,000亿元，其中超市、大型家电专卖和百货合计占比过半，三类商家刷卡交易额分别同比增长41%、22%和13%。
旅游出行交易数据显示，春节期间公路、铁路客运和航空售票类银联卡消费交易金额合计同比增长42%，与自驾出游相关的加油类交易金额同比增长39%，全国大型景区售票刷卡交易金额增长40%。
新华社同日并援引国家旅游局数据称，春节假日期间全国共接待游客3.02亿人次，同比增长15.6%；实现旅游收入3,651亿元，按可比口径增长16.3%。
交通运输部数据显示，春节假日期间全国旅客发送量达4亿人次，同比增长6.7%；重点监测的京沪高速等10条高速公路，日均断面交通量达3.22万辆，比去年同期上升12%。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)