银联与东航推全球首个空地互联支付平台

路透上海11月6日 - 中国银行卡组织--中国银联与东方航空集团周四签署战略合作协议，双方约定在综合支付解决方案、品牌营销、发卡及国际业务等领域开展全面合作，并宣布推出全球首个空地互联云支付平台，支持在飞行途中用银联卡实时交易。

公司新闻稿称，该平台实现了银联跨行转接网络与机舱空地互联卫星通讯网络相连接，解决了以往机上支付必须落地后联网才能传输处理交易数据的行业难题，大大提升了行业资金安全和结算效率。

新闻稿指出，乘客通过机载娱乐和服务界面，选定商品或服务后，即可用银联卡实时付款，包括购买空中商场商品、机上升舱、付费餐饮等。周四，首架搭载云支付平台的东航客机在上海至北京的执飞途中，首批乘客进行了空中刷卡支付体验。

目前，东航引进的波音777-300ER宽体客机已搭载云支付平台，并在国内航线率先开展试点。未来该服务还将推广到东航国际航线和覆盖更多机型。

中国银联董事长葛华勇表示，随着银联卡产品和服务的不断丰富，银联卡综合支付解决方案成为各行业提升服务的重要举措。银联与东航集团共同探索航空行业支付创新，使银联卡在航空行业的应用取得了新突破。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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