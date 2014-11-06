银联与东航推全球首个空地互联支付平台

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月6日 - 中国银行卡组织--中国银联与东方航空集团周四签署战略合作协议，双方约定在综合支付解决方案、品牌营销、发卡及国际业务等领域开展全面合作，并宣布推出全球首个空地互联云支付平台，支持在飞行途中用银联卡实时交易。
公司新闻稿称，该平台实现了银联跨行转接网络与机舱空地互联卫星通讯网络相连接，解决了以往机上支付必须落地后联网才能传输处理交易数据的行业难题，大大提升了行业资金安全和结算效率。
新闻稿指出，乘客通过机载娱乐和服务界面，选定商品或服务后，即可用银联卡实时付款，包括购买空中商场商品、机上升舱、付费餐饮等。周四，首架搭载云支付平台的东航客机在上海至北京的执飞途中，首批乘客进行了空中刷卡支付体验。
目前，东航引进的波音777-300ER宽体客机已搭载云支付平台，并在国内航线率先开展试点。未来该服务还将推广到东航国际航线和覆盖更多机型。
中国银联董事长葛华勇表示，随着银联卡产品和服务的不断丰富，银联卡综合支付解决方案成为各行业提升服务的重要举措。银联与东航集团共同探索航空行业支付创新，使银联卡在航空行业的应用取得了新突破。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。