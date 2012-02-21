联合石化今年自伊朗原油进口料减少10-20%--消息

路透北京2月21日电---一名直接了解供应协议的中国业界高管周二表示,根据一份2012年定期合约,中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)旗下的中国联合石化2012年自伊朗进口原油可能同比减少10-20%.

减少进口的主要原因,在於上周"原则上"达成的新合约存在信贷及价格争议,导致中国联合石化第一季已经大幅减少进口.

该名行业高管表示,根据2011年合约,中国联合石化买进的伊朗原油数量每日介於26-28万桶,当中包括首次签约的伊朗South Pars凝析油,这是一种作为石化产品给料的超轻质原油.

"4月起将恢复正常."该名高管表示.

他同时指出,联合石化2012年的石油供给信贷条件与2011年相同.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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