联合石化今年自伊朗原油进口料减少10-20%--消息

中国要防止杠杆率过快上升 央行正研究延长债市交易时间--央行专家
路透北京2月23日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周四称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。
路透北京2月21日电---一名直接了解供应协议的中国业界高管周二表示,根据一份2012年定期合约,中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)旗下的中国联合石化2012年自伊朗进口原油可能同比减少10-20%.
减少进口的主要原因,在於上周"原则上"达成的新合约存在信贷及价格争议,导致中国联合石化第一季已经大幅减少进口.
该名行业高管表示,根据2011年合约,中国联合石化买进的伊朗原油数量每日介於26-28万桶,当中包括首次签约的伊朗South Pars凝析油,这是一种作为石化产品给料的超轻质原油.
"4月起将恢复正常."该名高管表示.
他同时指出,联合石化2012年的石油供给信贷条件与2011年相同.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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