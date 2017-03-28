联合石化今年油气交易量将再增10% 力争全球头号交易商地位

路透新加坡3月28日 - 中国石油化工股份有限公司(600028.SS)旗下中国国际石油化工联合有限责任公司(联合石化)预计，2017年公司油气交易量将连续第六年保持10%的增长速度；联合石化正与全球最大的独立石油交易商--维多公司争夺头号交易商地位。

联合石化一名高管称，交易量的增长将来自于仓储容量扩大和物流运力的增强，其中包括在南非的新资产、以及发往亚洲的美国原油出货量的提高。出于公司政策原因，该名高管拒绝透露姓名。

“自2011年以来，我们的成交量一直在以每年10%的速度增长，”该名高管说道。“今年我们预计增幅仍在10%，我们已加强了仓储容量，并提高了我们的全球物流运力。”

该高管称，2016年联合石化原油、成品油和液化天然气的交易量达到3.7亿吨油当量(27亿桶油当量)，营收超过1,000亿美元。

联合石化高管所称的上述交易量--其中多数供应给中国石化炼油厂--超过维多公司公布的以桶计算的成交量，但营收似乎没有超过。

维多公司周五表示，去年其原油和成品油交易量增至26亿桶，或每日逾700万桶，营收1,520亿美元。

中国石化收购了雪佛龙(Chevron)(CVX.N)南非资产及其在博茨瓦纳的子公司，在非洲获得首个大型炼油项目。

所收购资产包括一个每日10万桶的开普敦炼油厂、位于德班的一个润滑油厂、820座加油站以及其他石油储存设施。

这位高管还称，联合石化还预计公司今年运至亚洲的美国原油船货将增加，因随着价格上涨页岩油产量有所增加，交易商将过剩供应出口以满足东方不断增加的需求。

该高管称，液化天然气方面，联合石化的成交量依然偏小，去年只有略多于200万吨。(完)