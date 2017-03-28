联合石化今年油气交易量将再增10% 力争全球头号交易商地位

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透新加坡3月28日 - 中国石油化工股份有限公司(600028.SS)旗下中国国际石油化工联合有限责任公司(联合石化)预计，2017年公司油气交易量将连续第六年保持10%的增长速度；联合石化正与全球最大的独立石油交易商--维多公司争夺头号交易商地位。
联合石化一名高管称，交易量的增长将来自于仓储容量扩大和物流运力的增强，其中包括在南非的新资产、以及发往亚洲的美国原油出货量的提高。出于公司政策原因，该名高管拒绝透露姓名。
“自2011年以来，我们的成交量一直在以每年10%的速度增长，”该名高管说道。“今年我们预计增幅仍在10%，我们已加强了仓储容量，并提高了我们的全球物流运力。”
该高管称，2016年联合石化原油、成品油和液化天然气的交易量达到3.7亿吨油当量(27亿桶油当量)，营收超过1,000亿美元。
联合石化高管所称的上述交易量--其中多数供应给中国石化炼油厂--超过维多公司公布的以桶计算的成交量，但营收似乎没有超过。
维多公司周五表示，去年其原油和成品油交易量增至26亿桶，或每日逾700万桶，营收1,520亿美元。
中国石化收购了雪佛龙(Chevron)(CVX.N)南非资产及其在博茨瓦纳的子公司，在非洲获得首个大型炼油项目。
所收购资产包括一个每日10万桶的开普敦炼油厂、位于德班的一个润滑油厂、820座加油站以及其他石油储存设施。
这位高管还称，联合石化还预计公司今年运至亚洲的美国原油船货将增加，因随着价格上涨页岩油产量有所增加，交易商将过剩供应出口以满足东方不断增加的需求。
该高管称，液化天然气方面，联合石化的成交量依然偏小，去年只有略多于200万吨。(完)
(编译 王琛/王颖；审校 王洋/艾茂林)
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