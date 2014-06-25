优衣库可能向印度采购成衣

OPEC技术委员会建议延长减产协议六个月--消息人士
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透孟买6月25日 - 根据印度政府一份新闻稿指出，日本迅销(Fast Retailing)(9983.T)会长柳井正向印度总理莫迪表示，迅销旗下优衣库(Uniqlo)连锁服饰店考虑在印度采购成衣。
周三的新闻稿称，对于优衣库有意在印度发展业务，莫迪表示乐见其成，并强调印度制衣业所提供的好处。
优衣库计划在印度设店已有很长一段时间，产业官员称，这可能朝此方向前进的一步。
目前尚未能取得优衣库主管评论，印度政府新闻稿未提供更多细节。
迅销为亚洲最大服饰零售商，在中国、越南、孟加拉及印尼皆有合作生产伙伴。
2012年时，印度政府允许像优衣库这样的单一品牌零售商，全资拥有在印度的事业，但30%的商品必须向印度的小型及乡村产业采购。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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