优衣库可能向印度采购成衣

路透孟买6月25日 - 根据印度政府一份新闻稿指出，日本迅销(Fast Retailing)(9983.T)会长柳井正向印度总理莫迪表示，迅销旗下优衣库(Uniqlo)连锁服饰店考虑在印度采购成衣。

周三的新闻稿称，对于优衣库有意在印度发展业务，莫迪表示乐见其成，并强调印度制衣业所提供的好处。

优衣库计划在印度设店已有很长一段时间，产业官员称，这可能朝此方向前进的一步。

目前尚未能取得优衣库主管评论，印度政府新闻稿未提供更多细节。

迅销为亚洲最大服饰零售商，在中国、越南、孟加拉及印尼皆有合作生产伙伴。

2012年时，印度政府允许像优衣库这样的单一品牌零售商，全资拥有在印度的事业，但30%的商品必须向印度的小型及乡村产业采购。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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