服装巨头优衣库：日本经济通缩的又一例证

路透东京4月8日（记者 Ritsuko Ando） - 日本廉价服装品牌优衣库2014年提价，支持首相安倍晋三提振低迷经济的努力：随着信心高涨，即使是廉价服装供应商也可以设定价格。

可是安倍的扩张性政策难以重振增长，优衣库去年选择降价，今年前两个月又再次增加折扣。

优衣库母公司迅销(9983.T)现在成了企业经营前景益发黯淡的例子，间接成本居高不下、消费者热情降温以及价格下滑拖累企业表现。

“情况看起来不好，很差，”迅销首席执行官柳井正在公司周四公布季度业绩后对记者们说道。

日本央行1月意外实施负利率，意在让企业和消费者恢复消费，但却未能提振销售和股市，也没能阻止不受欢迎的日圆升值。

去年10-12月，受出口低迷和消费不振拖累，日本经济出现萎缩；一些分析师预计今年一季度经济将再次萎缩，使日本再次陷入经济衰退。

和日本的连锁餐馆和其他零售商类似，迅销也在艰难地吸引更多消费者，因为消费者目前在寻找折扣。其平价品牌GU是个罕见的亮点。

“如果工资即将上涨，消费者将能够接受某种提价。但工资并没有增加，因此储蓄倾向很强，”第一生命经济研究所首席经济学家Yoshiki Shinke指出。

柳井正带领的迅销进行了大规模海外扩张。他表示计划未来几年在美国开100家店。

但迅销、尤其是优衣库在海外处境艰难，因为Gap(GPS.N)等竞争对手已经在那里根深蒂固，而且面临H&M(HMb.ST)和Inditex(ITX.MC)旗下的Zara等快速时尚品牌的价格竞争。

过去六个月里，优衣库在美国市场的亏损扩大，该公司关闭了一些店铺。

这些导致迅销在截至2月的三个月时间里营运获利腰斩至234亿日圆（2.15亿美元），不足市场预期的一半。该公司今年第二次大幅下调其全年预估，目前专注于削减生产成本。（完）