服装巨头优衣库：日本经济通缩的又一例证

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Ritsuko Ando
路透东京4月8日 - 日本廉价服装品牌优衣库2014年提价，支持首相安倍晋三提振低迷经济的努力：随着信心高涨，即使是廉价服装供应商也可以设定价格。
可是安倍的扩张性政策难以重振增长，优衣库去年选择降价，今年前两个月又再次增加折扣。
优衣库母公司迅销 现在成了企业经营前景益发黯淡的例子，间接成本居高不下、消费者热情降温以及价格下滑拖累企业表现。
“情况看起来不好，很差，”迅销首席执行官柳井正在公司周四公布季度业绩后对记者们说道。
日本央行1月意外实施负利率，意在让企业和消费者恢复消费，但却未能提振销售和股市，也没能阻止不受欢迎的日圆升值。
去年10-12月，受出口低迷和消费不振拖累，日本经济出现萎缩；一些分析师预计今年一季度经济将再次萎缩，使日本再次陷入经济衰退。
和日本的连锁餐馆和其他零售商类似，迅销也在艰难地吸引更多消费者，因为消费者目前在寻找折扣。其平价品牌GU是个罕见的亮点。
“如果工资即将上涨，消费者将能够接受某种提价。但工资并没有增加，因此储蓄倾向很强，”第一生命经济研究所首席经济学家Yoshiki Shinke指出。
柳井正带领的迅销进行了大规模海外扩张。他表示计划未来几年在美国开100家店。
但迅销、尤其是优衣库在海外处境艰难，因为Gap 等竞争对手已经在那里根深蒂固，而且面临H&M 和Inditex 旗下的Zara等快速时尚品牌的价格竞争。
过去六个月里，优衣库在美国市场的亏损扩大，该公司关闭了一些店铺。
这些导致迅销在截至2月的三个月时间里营运获利腰斩至234亿日圆（2.15亿美元），不足市场预期的一半。该公司今年第二次大幅下调其全年预估，目前专注于削减生产成本。(完)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)