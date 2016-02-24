紫光股份终止对美国西部数据的股权收购 但组建合资公司计划不变

中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标
路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。
路透上海2月24日 - 中国紫光股份有限公司(000938.SZ)周二晚间公告称，终止对美国数据存储公司西部数据(WDC.O)股权的收购，因该项交易须经过美国外资投资委员会（CFIUS）的审查。不过双方组建合资公司的计划将不会受到影响。
去年9月，紫光股份宣布拟投资约37.8亿美元认购西部数据增发的股份，每股认购价为92.5美元，完成认购后紫光股份持有扩大后股本的约15%。不过截止周一，西部数据的股份已较去年9月协议签订时下降了逾四成，周一收在46.1美元。
紫光股份最新公告指出，公司周二收到CFIUS的书面通知，本次交易需履行CFIUS的审查程序。根据此前收购双方的约定，若未能获得CFIUS关于此次交易不需CFIUS进行审查的决定，双方均有权单方终止股份认购协议。鉴于以上情况，同时基于审慎性考虑，紫光股份董事会决定终止本次交易。
此外，紫光股份与西部数据成立紫光西部数据公司的计划不会变化。合资公司注册资本总额为1.58亿美元，其中紫光股份占51%。公告称，合资公司的设立和运营将正常推进，不会受到本次重大资产购买交易终止的影响。
另据中国证券报周三报道，紫光股份的母公司紫光集团董事长赵伟国表示，除了与TCL集团(000100.SZ)成立一个规模达100亿元人民币的并购基金外，紫光集团很快将宣布和一个地方政府的合作基金计划，规模在120亿元。
他说，未来三年紫光集团要做3,000亿元产业投资并购基金，今年至少会完成600-800亿元的目标。
紫光股份周二收报70.6元，过去一个月累计上涨1.4%。而在昨晚终止认购的消息发布后，西部数据股价继续下跌，收盘报42.77美元，跌3.33美元或7.22%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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