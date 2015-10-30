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中国财经 | 2015年 10月 30日 星期五 18:44 BJT

清华紫光收购台湾力成25%股权 作价6亿美元

路透台北/香港10月30日 - 清华紫光集团和台湾芯片封装测试业者力成(6239.TW)周五宣布，清华紫光将以6亿美元买下力成25%股权，成为力成最大股东。

清华紫光将以私募方式，以每股75台币(2.31美元)买进力成发行的新股，以取得25%的股权。这笔交易仍有待力成股东及相关主管机关批准。

力成表示，公司主要运营据点在台湾，台湾雇员总数超过1.1万人，约占公司整体员工总数的九成。

力成指出，打算利用私募所筹得的资金扩大先进封装测试服务制程产能，并招聘员工。(完)

(编译 张明钧; 审校 张荻)

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