台湾日月光出价每股55台币收购矽品股权 力抗清华紫光

路透台北12月14日 - 台湾半导体封测大厂日月光(2311.TW)周一表示，将增持竞争对手矽品(2325.TW)股票，使其成为全资子公司，藉以力抗中国清华紫光集团收购矽品计画。

日月光董事会已通过此计画，此前矽品周五表示，清华紫光将以每股55台币(1.67美元)买下矽品股权。

日月光声明稿称，提议将以现金为对价进行股份转换收购矽品公司100%股权，交易价格为每股普通股现金新台币55元。

日月光表示，“矽品公司必须依相关契约约定或法令规定终止或撤销中国紫光参股案”，并请矽品在12月21日前就日月光提案做出回覆。

日月光近月在公开市场收购矽品股票，持股比重已达四分之一，但矽品认定日月光此举为敌意收购，并试图寻找鸿海(2317.TW)等其他投资者入股，但并未成功。(完)