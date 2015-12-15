台湾日月光出价每股55台币收购矽品股权 力抗清华紫光

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透台北12月14日 - 台湾半导体封测大厂日月光(2311.TW)周一表示，将增持竞争对手矽品(2325.TW)股票，使其成为全资子公司，藉以力抗中国清华紫光集团收购矽品计画。
日月光董事会已通过此计画，此前矽品周五表示，清华紫光将以每股55台币(1.67美元)买下矽品股权。
日月光声明稿称，提议将以现金为对价进行股份转换收购矽品公司100%股权，交易价格为每股普通股现金新台币55元。
日月光表示，“矽品公司必须依相关契约约定或法令规定终止或撤销中国紫光参股案”，并请矽品在12月21日前就日月光提案做出回覆。
日月光近月在公开市场收购矽品股票，持股比重已达四分之一，但矽品认定日月光此举为敌意收购，并试图寻找鸿海(2317.TW)等其他投资者入股，但并未成功。(完)
(编译 张明钧; 审校 李婷仪)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。